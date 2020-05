દિવ્ય ભાસ્કર May 30, 2020, 08:34 PM IST

વોશિંગ્ટન. ખગોળશાસ્ત્ર માટે આજનો દિવસ ઐતિહાસિક બની શકે છે. મોડી રાત્રે અમેરિકન સ્પેસ એજન્સી નાસા તેના બે અવકાશ યાત્રીઓને ખાનગી કંપની સ્પેસએક્સ (SpaceX)ના અવકાશ યાનથી ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન (ISS)માં મોકલશે. આ અવકાશયાત્રીઓના નામ રોબર્ટ બેનકન અને ડગ્લાસ હર્લી છે. આ મિશનનું નામ 'ક્રૂ ડેમો-2' છે અને અવકાશ યાનનું નામ 'ક્રી ડ્રેગન' છે. 21 જુલાઈ, 2011 પછી પહેલીવાર, અમેરિકાની જમીન પરથી અમેરિકન રોકેટ પરનું માનવ મિશન અંતરિક્ષમાં જશે. આ અવકાશ યાનનું લોન્ચિંગ અમેરિકાના સૌથી વિશ્વાસપાત્ર રોકેટ ફાલ્કન-9 દ્વારા કરવામાં આવશે. સ્પેસએક્સ અમેરિકન ઉદ્યોગપતિ એલન મસ્કની કંપની છે જે ભવિષ્ય માટે નાસા સાથે અનેક અવકાશ મિશન પર કામ કરી રહી છે.

27મેએ 17 મિનિટ પહેલાં મિશન મુલતવી રાખવામાં આવ્યું હતું

આ લોન્ચિંગ અગાઉ 27 મેની રાત્રે નાસાના કેનેડી સ્પેસ સેન્ટર પરથી થવાનું હતું, પરંતુ ખરાબ વાતાવરણને પગલે 17 મિનિટ પહેલા આ મિશન રોકી દેવામાં આવ્યું હતું. નાસાએ કોરોના ચેપને જોતા લોકોને લોન્ચિંગ જોવા માટે ન આવવા અપીલ કરી હતી. જો કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમની પુત્રી ઇવાન્કા કેનેડી સ્પેસ સેન્ટર પર તેના પતિ, જેયર્ડ અને બંને બાળકો સાથે પહોંચ્યા હતા.

આજે પણ વાતાવરણ સાફ રહેવાના 50% ચાન્સ છે

નાસાના એડમિનિસ્ટ્રેટર જિમ બ્રિડેનસ્ટાઇને કહ્યું છે કે શનિવારની હવામાન-અનુકૂળ હોવાની 50% સંભાવના છે. જો હવામાન સપોર્ટ કરતું નથી, તો લોંચિંગ રવિવાર સુધી અથવા આગળ પણ મુલતવી રાખવામાં આવશે.

ISS મિશન પર 20 વર્ષથી કામ ચાલુ છે

સ્પેસએક્સ રોકેટ પરીક્ષણ દરમિયાન વિસ્ફોટ થયો હતો

સ્પેસએક્સ કંપની હેવી લિફ્ટ રોકેટ 'સ્ટારશીપ' પર પણ કામ કરી રહી છે. ટેક્સાસમાં લોંચ દરમિયાન આ રોકેટનો પ્રોટોટાઇપ વિસ્ફોટ થયો હતો. સ્પેસએક્સની બોકા ચિકા પરીક્ષણ સાઇટ પર શુક્રવારે પરીક્ષણનું લાઈવ રેકોર્ડિંગ ચાલતું હતું. તે જ સમયે એક વિસ્ફોટ થયો જે લાઈવ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો. આ રોકેટ અવકાશ યાત્રીઓને લઈ જતા રોકેટોથી સંપૂર્ણપણે અલગ છે.

A Starship prototype just exploded in Boca Chica, Texas during static fire testing. SpaceX was granted an FAA license yesterday to conduct suborbital flights, not sure when those first test flights will happen. Video/live feed from @NASASpaceflight pic.twitter.com/dqnQv1lqBV