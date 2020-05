દિવ્ય ભાસ્કર May 25, 2020, 04:15 PM IST

વેલિંગ્ટન. ન્યુઝીલેન્ડના વડાપ્રધાન જેસિંડા આર્ડર્ન સોમવારે રાજધાની વેલિંગટનમાં ટીવ પર લાઈવ ઈન્ટરવ્યુ આપી રહ્યાં હતા. આ દરમિયાન ભૂકંપ આવી ગયો હતો. થોડી વાર તે રોકાઈ ગયા હતા પરંતુ તેમણે ઈન્ટરવ્યુ શાંતિપૂર્વક ચાલુ રાખ્યો હતો. ભૂકંપ પર જેસિંડાનું લાઈવ રિએક્શન હવે સમાચારોમાં છે.

જે સમયે ભૂકંપ આવ્યો આર્ડર્ન શોના હોસ્ટ રેયાન બ્રિજે કહ્યું રેયાન...અમે એક ભૂકંપનો સામનો કરી રહ્યાં છે. અહીં વસ્તુઓ હલી રહી છે...જો તમે જોશો તો મારી પાછળની ચીજો હલી રહી છે, પાર્લામેન્ટ બિલ્ડિંગ થોડા દિવસોથી હલી રહી છે. આ દરમિયાન કેમરો અને અન્ય ચીજો પણ હલવા લાગે છે. પછીથી તેમણે તેમના હોસ્ટને આશ્વાસન આપ્યું કે તે સુરક્ષિત છે અને ફરીથી ઈન્ટરવ્યુ શરૂ થયું. થોડી જ વારમાં આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ થઈ ગયો છે.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxb pic.twitter.com/L8uhle1rNT