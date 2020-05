દિવ્ય ભાસ્કર May 27, 2020, 05:52 PM IST

કરાચી. પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી શાહ મહમૂદ કુરેશી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને ઘેરવાની કોશિશમાં પોતે ટ્રોલ થઈ ગયા. કુરેશી પીએમ મોદી ઉપર કથિત સર્વશ્રેષ્ઠ હિન્દુવાદી વિચારધારાને લઈને હુમલો કરવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ ટ્વિટમાં તેઓ મોટી ભૂલ કરી બેઠા. ટ્વિટર ઉપર ફજેતી થતા કુરેશીએ પોસ્ટ ડીલીટ કરી દીધી.

કુરેશીએ લખ્યુ હતું કે અમે ચુપચાપ બેસીને વધુ એક ગુજરાત નહીં થવા દઈએ. મુસ્લિમ વિરોધી હિંસા અને ઈસ્લામોફોબિયાના વધતા કેસને રોકવામાં પાકિસ્તાનને ઈસ્લામિક સહયોગ સંગઠનનું સમર્થન મળ્યું છે અને તેની સામેની કાર્યવાહી માટે પાકિસ્તાન ઓઆઈસી સાથે મળીને એક સમુહ બનાવશે. તેના પછી કુરેશીએ વધુ એક ટ્વિટ કર્યું, જેના પર લોકોએ અનેક સવાલો કર્યા.

તેઓએ લખ્યું કે પાકિસ્તાન સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને ઈસ્લામિક સહયોગ સંગઠનને સતત અપીલ કરતું રહ્યું છે કે તે ઈસ્લામોફોબિયાની વધતી ઘટનાઓ, હિંસા અને ક્ષેત્રીય અસ્થિરતા ઉપરાંત મોદીની દ્રવિડિયન શ્રેષ્ઠતાની વિચારધારાની પણ નિંદા કરે છે. અમે યુએન પ્રમુખ એન્ટોનિયો ગુટેરેસની ઈસ્લામિકફોબિયાને કાઉન્ટર કરવા માટેની પહેલનું સ્વાગત કરીએ છીએ.

ટ્વિટમાં દ્રવિડિયન શબ્દનો ઉપયોગ કરવાને લઈને કુરેશી ઘેરાઈ ગયા હતા. દ્રવિડિયન સામાન્ય રીતે દક્ષિણ ભારત, દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા અને શ્રીલંકાના લોકોના સંદર્ભમાં ઉપયોગ કરાય છે. જ્યારે ઉત્તર ભારતીયો સાથે આર્યોને જોડવામાં આવે છે.

અમેરિકામાં પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાજદૂત હુસેન હક્કાનીએ લખ્યું કે એવું લાગે છે કે પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી અને જે લોકો તેમના માટે ટ્વિટ કરે છે તેઓને ભારતના ઈતિહાસ વિશે ખ્યાલ જ નથી. આર્યન ઉત્તર ભારતીયો માટે ડ્રવિડિયન સુપ્રેમેસિસ્ટ આઈડિયાલોજીનો ઉપયોગ કરવો પાકિસ્તાન માટે તુર્કી ઉત્પતિનો દાવો કરવાથી પણ વધારે પરેશાન કરનાર છે.

સંજીવ બિશ્નોઈ નામના ટ્વિટર યુઝરે લખ્યુ કે શિક્ષિત અને બૌધિક લોકો વાસ્તવમાં પાકિસ્તાનના લઘુમતિઓ છે.

Pakistani Foreign Minister deletes his previous tweet in which he mentioned "Dravidian". Puts another rant tweet, removes the word "Dravidian". His mention of the word shows the little Pak FM knows about the Indian subcontinent. pic.twitter.com/NxKpRAYMnf