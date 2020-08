દિવ્ય ભાસ્કર Aug 06, 2020, 04:38 PM IST

વોશિંગટન. પાકિસ્તાને ફરી એક વખત યુએન સિક્યોરિટી કાઉન્સિલમાં કાશ્મીર મુદ્દો ઉતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ બાબતે સુરક્ષા પરિષદે કહ્યું, કાશ્મીર ભારત અને પાકિસ્તાનનો પોતાનો મામલો છે. આ મામલે બંને દેશો સાથે મળીને ઉકેલ લાવે. સુરક્ષા પરીષદના પાંચ કાયમી સભ્ય દેશોમાંથી ચાર અમેરિકા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને રશિયાએ ભારતનું સમર્થન કર્યું છે. ચીને પહેલાની જેમ જ પાકિસ્તાનનું સમર્થન કર્યું છે.

યુએનમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિ ટીએસ ત્રિમૂર્તિએ કહ્યું હતું કે, સિક્યોરિટી કાઉન્સિલની બેઠક કોઈ નિર્ણય વગર પૂર્ણ થઇ. તેનું રેકોર્ડ નથી કરવામાં આવ્યું. લગભગ તમામ દેશોએ માણ્યું કે કાશ્મીર એ ભારત અને પાકિસ્તાનનો દ્વિપક્ષીય મુદ્દો છે. કાઉન્સિલે આ બાબતે ધ્યાન દેવાની જરૂર નથી.

Another attempt by Pakistan fails!



In today’s meeting of UN Security Council which was closed, informal, not recorded and without any outcome, almost all countries underlined that J&K was bilateral issue & did not deserve time and attention of Council.