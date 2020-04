દિવ્ય ભાસ્કર Apr 04, 2020, 07:01 PM IST

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક:. જે દેશને મિત્ર કહીને પાકિસ્તાન ગાજતું ફરતું હોય છે તે ચીને જ પાકિસ્તાન સાથે ક્રૂર મજાક કરી છે. ચીને પાકિસ્તાનને ટોપ ક્વોલિટીના N-95 માસ્ક મોકલવાની વાત કહી હતી. જોકે જે માસ્ક ચીને મોકલ્યા તે પાકિસ્તાની ન્યૂઝ ચેનલના રિપોર્ટ પ્રમાણે અંડરવિયરમાંથી બનેલા હતા. આ ન્યૂઝ રિપોર્ટ કરતી વખતે ચેનલની ન્યૂઝ એન્કર કહે છે કે ચીને ચૂનો લગાવી દીધો છે. સિંધની પ્રાંત સરકારે માસ્ક તપાસ્યા વિનાજ હોસ્પિટલ મોકલ્યા હતા અને ત્યાં જ્યારે એ હકીકત સામે આવી કે તે અન્ડરવિયરમાંથી બનેલા છે, તો ખૂબ ફજેતી થઇ હતી.

China promised to send top quality N-95 masks to Pakistan. When the consignment landed, Pakistanis found that China had sent masks made of underwear.



Pakistani anchor says “China ne Choona laga diya”. #ChineseVirusCorona pic.twitter.com/3H4Uo151ZJ