Jun 27, 2020, 02:30 PM IST

જલંધર. પાકિસ્તાન 29 જૂનથી શીખ ભક્તો માટે કરતારપુર કોરિડોર ખોલવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ માહિતીને શનિવારે પાકિસ્તાનના વિદેશ પ્રધાન શાહ મેહમુદ કુરેશીએ ટ્વીટ કરી હતી. તેમણે કહ્યું, 29 જૂન મહારાજા રણજીતસિંહની પુણ્યતિથિ છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે આ દિવસે કોરિડોર ખુલી જાય. આ માટે અમે ભારત સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ.

હકીકતમાં, ભારતમાં કોરોનાવાયરસના ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને, 15 માર્ચે કરતારપુર કોરિડોર બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. તે અગાઉ 31 માર્ચ સુધી બંધ હતું, પરંતુ પછીથી અનિશ્ચિત સમય માટે બંધ રાખવાનું નક્કી કરાયું હતું.

As places of worship open up across the world, Pakistan prepares to reopen the Kartarpur Sahib Corridor for all Sikh pilgrims, conveying to the Indian side our readiness to reopen the corridor on 29 June 2020, the occasion of the death anniversary of Maharaja Ranjeet Singh.