Gujarati News

Dvb original

Of The People, By The People, For The People, The Immortal Story Of Abraham Lincoln

કરિયર ફંડા અમેરિકાના બે ભાગ થતા અટકાવનાર 'મહાન લીડર': ઓફ ધ પીપલ, બાય ધ પીપલ, ફોર ધ પીપલ, અબ્રાહમ લિંકનની અમર કહાની

"આપણે સોગંદ લઇએ કે આ રાષ્ટ્ર, ઈશ્વરને આધીન, સ્વતંત્રતાનો એક નવો જન્મ લેશે, અને તેઓ સરકાર જે જનતાની હોય, જનતાથી હોય, જનતા માટે હોય, આ દુનિયાથી ખતમ નહીં થાય."

- અબ્રાહમ લિંકન (અમેરિકન ગૃહયુદ્ધ બાદ ગેટિસબર્ગ સ્પીચ)

સંડે મોટિવેશનલ કરિયર ફન્ડામાં સ્વાગત છે.

ઇતિહાસના અમર પુરુષ લિંકન પર આઠ સરળ પોઇન્ટ્સમાં જાણો અને પોતાની પ્રોફેશનલ અને સ્ટુડન્ટ લાઇફ માટે મોટીવેટ રહો.

અબ્રાહમ લિંકન - આઠ મોટા લેસન્સ

1) Of the people, By the people, For the people

આપણે સૌએ લોકશાહીની પરિભાષા આ વાંચી છે- તે સરકાર જે જનતાની હોય, જનતાથી હોય, જનતા માટે હોય. આ સુંદર શબ્દ તેમણે પોતાના ગેટિસબર્ગ સંબોધનમાં 19 નવેમ્બર 1863માં કહ્યા હતા, અને સ્પીચ માત્ર અઢી મિનિટની હતી, પરંતુ અમર થઇ.

અમેરિકામાં ડેમોક્રેસી ખતમ થવાની અણીએ હતી, અને લિંકને ગૃહયદ્ધમાં ઉત્તર અમેરિકા (US)ને વિજય અપાવવા માટે ડેમોક્રેસી બચાવી લીધી.

અબ્રાહમ લિંકને ડેમોક્રેસી બચાવ્યા બાદ ગુલામી પ્રથા પર પણ ઊંડા ઘા કર્યા

2) અત્યાર સુધી ટૉપ પર

અમેરિકામાં અત્યાર સુધી 46 રાષ્ટ્રપતિ કાળ થયા છે, અને દર વર્ષે સર્વેમાં અનેક માપદંડ પર સૌથી લોકપ્રિય રાષ્ટ્રપતિ અબ્રાહમ લિંકન જ હોય છે. અબ્રાહમ લિંકન 1809માં જન્મ, અને 1865માં 56 વર્ષની ઉંમરમાં તેમની હત્યા થઈ હતી. છ ફુટ ચાર ઇંચ ઉંચા ભૌતિક કદના અબ્રાહમ લિંકન એક અમર્યાદિત કદનું વ્યક્તિત્વ પણ રહ્યા. 1860sમાં અમેરિકન અરેરાશ હાઇટ 5 ફુટ 5 ઇંચ હોતી હતી.

3) અમેરિકાનો ભૂગોળ અને ઇતિહાસ

આજે એટ્લાન્ટિક સાગર (અંધ મહાસાગર) અમેરિકાના પૂર્વ કિનારે, અને પશ્ચિમ કિનારે પૈસિફિક ઓશન અથવા પ્રશાંત મહાસાગર છે. પરંતુ પહેલા એવું ન હતું. પહેલા માત્ર 13 કોલોની હતી જે ધીરે ધીરે તમામ વસ્તુઓ પર કબજો કરવા ગઈ અને એક મોટા ભારે યુદ્ધ મેક્સિકોની સાથે લડીને અડધા મેક્સિકોને છીનવી લીધું. અમેરિકાના માનચિત્રને વચ્ચેથી ભાગ કરનારી મિસીસિપી નદી ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી આવે છે અને અબ્રાહમ લિંકનની સમગ્ર કહાની મિસીસિપી નદીની આસપાસ વસેલી છે. લિંગનની પત્નીના નામ મેરી ટૉડ અને તેમના ચાર દીકરા હતા, જેમાંથી માત્ર મોટા દીકરો જ લગ્ન લાયક બની શક્યો. બાકીના ત્રણેયના બીમારીઓના કારણે મૃત્યુ થઇ ગયા.

4) ગૃહયુદ્ધમાં અદભૂત નેતૃત્વ - દેશને તૂટતા બચાવ્યો

લિંકન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના સોળમા રાષ્ટ્રપતિ હતા જેમણે અમેરિકાના સૌથી લોહિયાળ સમયગાળા એટલે ગૃહયુદ્ધ દરમિયાન નેતૃત્વ કર્યું હતું, જ્યારે ઉત્તર યુ.એસ. અને દક્ષિણ યુ.એસ. તૂટી જવાના હતા. ગૃહયુદ્ધ દરમિયાન હિંમતવાન લીડરશિપે તેમને કાયમ માટે હીરો બનાવી દીધા! લિંકન દેશને એકજૂટ રાખી શક્યા, જ્યારે 1965માં જ તેમની હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

5) સંઘર્ષભર્યું જીવન - સેલ્ફ-એજ્યુકેટેડ, દુકાનદાર, પોસ્ટ માસ્ટર

લિંકનનો જન્મ 1809માં અમેરિકાના રાજ્ય કેન્ટકીમાં એક રૂમની લૉગ કેબિનમાં થયો. તેમનો જન્મ ખૂબ જ સામાન્ય પરિવારમાં થયો હતો અને જીવનની વાસ્તવિકતાએ તેમને મજબૂત બનાવી દીધા. લિંકનને જીવનમાં સતત કામ કરવું પડ્યું, પરંતુ તેમ છતાં તેમણે સેલ્ફ-એજ્યુકેટેડ કરતા રહ્યા, અને આ રીતે કાયદાનો અભ્યાસ કર્યો. મિસીસિપી નદી તેમના જીવનમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે મિસીસિપી નદી પર માલવાહક બોટમાં નોકરી કરી. ત્યારબાદ તે દુકાનદાર બન્યા, પોસ્ટ માસ્ટર બન્યા. અંતે દેશના તારણહાર.

લિંકન ગુલામી પ્રથા (સ્લેવરી)ને અમેરિકામાં આગળ વધતી રોકવા માગતા હતા. તેઓ સેલ્ફ-એજ્યુકેટેડ વકીલ હતા અને પ્રમાણિકતા-ઇમાનદારી એટલી કે તેમનું નામ 'ઈમાનદારી એબ' (honest Abe) પડ્યું.

6) રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો, છોડ્યું, પછી લડવા માટે પરત ફર્યા

તેમણે 1846માં કોંગ્રેસમેન તરીકે હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવની ચૂંટણી જીત્યા પરંતુ તેઓ લોકપ્રિય નહોતા, કારણ કે તેમણે 1846થી 1848 સુધી મેક્સિકો વૉરનો વિરોધ કર્યો હતો.

ત્યારબાદ 1849માં તેમણે ક્યારેય પોલિટિક્સમાં નહીં જવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, તેમણે રાજનીતિનો ત્યાગ કર્યો. પરંતુ જ્યારે 1854માં ડેમોક્રેટ્સે "કેનસસ નેબ્રાસ્કા એક્ટ" પસાર કર્યો, જેનાથી લોકોને પોતાના રાજ્યમાં ગુલામી રાખવા અથવા ન રાખવાની સત્તા મળી અને કેન્દ્ર સરકાર શક્તિહીન હતી, તો લિંકને તેનો વિરોધ કર્યો.

પછી લિંકન રિપબ્લિકન પાર્ટીમાં જોડાયા.

7) હારીને સત્તા મેળવવી

લિંકને કહ્યું, "આ સરકાર અડધા આઝાદ અને અડધા ગુલામ દેશ ચલાવી શકે નહીં અને તે ડિક્લેરેશન ઑફ ઇન્ડિપેન્ડન્સની મૂળ ભાવનાની વિરુદ્ધ છે."

દક્ષિણ રાજ્યો ગુલામીને નાબૂદ કરવા માંગતા ન હતા કારણ કે તેમની સમગ્ર અર્થવ્યવસ્થા કપાસના ઉદ્યોગો પર આધારિત હતી, જેના માટે ગુલામોની આવશ્યકતા હતી. જ્યારે ઉત્તર રાજ્યો જે વધુ વસ્તી ધરાવતા, પ્રગતિશીલ, ઔદ્યોગિક હતા, તેઓ ગુલામીનો અંત લાવવા માગતા હતા.

લિંકન 1855 અને 1858ની ચૂંટણી હારી ગયા, કારણ કે આ રીતની વાત કરવી રાજકીય મૃત્યુને આમંત્રણ આપવા સમાન હતી. પછી તેમણે એક દિવસ ન્યૂયોર્કમાં એક સંમેલનમાં જબરદસ્ત ભાષણ આપ્યું જેણે તેમને રિપબ્લિકન પાર્ટીના રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર બનાવી દીધા. આ અજાણ્યા, અલોકપ્રિય માણસને જનતાનો પ્રેમ મળ્યો અને તે રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. રાતોરાત દક્ષિણ અમેરિકાના રાજ્યો એક થઈ ગયા અને એક નવા દેશ CSA (Confederates States of America)નું નિર્માણ કર્યું. ત્યારબાદ USA અને CSA વચ્ચે 1861માં લોહિયાળ ગૃહયુદ્ધ શરૂ થયું.

8) ગુલામીનો અંત

ગૃહયુદ્ધ એપ્રિલ 1861થી મે 1865 સુધી ચાલ્યું હતું અને તે અત્યાર સુધીનો સૌથી ભયાનક અનુભવ રહ્યો. પરંતુ યુદ્ધમાં દરેક વધતા મહિનાની સાથે અમેરિકનોને યુદ્ધ અંતનો અહેસાસ થયો કારણ કે પોતાના લોકો મારી રહ્યા હતા.

1 જાન્યુઆરી 1863ના રોજ લિંકને 'આઝાદીની જાહેરાત' કરીને CSAના તમામ ગુલામોને કહ્યું હતું કે "તમે મુક્ત છો, જાઓ, તમે આઝાદ છો નિકળી જાઓ, હવે કોઈ ગુલામો નથી". પરંતુ ગુલામીનો અંત લાવવાનું તેમનું સપનું તેમના મોત બાદ 1865માં યુએસ બંધારણમાં 13માં સુધારાથી પૂર્ણ થયું.

15 એપ્રિલ 1865ના રોજ લિંકનને જૉન બૂથ - જે ગુલામીના સમર્થક હતા અને ગુલામીના પ્રતિબંધથી પરેશાન હતા - માથામાં ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી.

તો આજના સન્ડે કેરિયર ફન્ડા એ છે કે લિંકનનું જીવન આપણને હંમેશા પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં આત્મવિશ્વાસ અને જોમથી લડતા શીખવે છે.

તે કરીને બતાવશો!