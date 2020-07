દિવ્ય ભાસ્કર Jul 30, 2020, 01:10 PM IST

નવી દિલ્હી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુરુવારે મોરેશિયસની સુપ્રીમ કોર્ટની નવી બિલ્ડીંગનું વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ઉદ્ધાટન કર્યું છે. મોરેશિયસના વડાપ્રધાન પ્રવીંદ જગન્નાથ પણ આ દરમિયાન હાજર રહ્યા છે. કોર્ટનું નવું બિલ્ડીંગ રાજધાની પોર્ટ લુઈસમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. જેને તૈયાર કરવામાં ભારતે મદદ કરી છે.

#WATCH Live - Prime Minister Narendra Modi and Mauritian PM Pravind Jugnauth jointly inaugurate the new Supreme Court building of Mauritius through video conferencing. https://t.co/8JY0j2iK7c