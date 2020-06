દિવ્ય ભાસ્કર Jun 06, 2020, 03:39 PM IST

વોશિંગ્ટન. અશ્વેત નાગરિક જ્યોર્જ ફ્લોયડના મોત પછી હવે મિનેસોટા રાજ્યના મિનેપોલિસ શહેરની પોલીસ કોઈ આરોપીનું ગળું પકડી શકશે નહીં. તેના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દેવાયો છે.ગળા ઉપર પોલીસ અધિકારી દ્વારા ઘૂંટણ રાખવાથી ફ્લોયડનું મોત થયું હતું. જ્યોર્જ મિનિપોલિસ શહેરનો રહેવાસી હતો. અહીંના મેયર જૈકબ ફ્રેએ કહ્યું કે અમને સુધારાની સખત જરૂર છે.

પુત્રીનો વીડિયો વાયરલ

જ્યોર્જની છ વર્ષની પુત્રી ગિયાનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તેમા તે પૂર્વ એનબીએ પ્લેયર સ્ટીફન જેક્સનના ખંભા ઉપર બેઠી છે. જેક્સન જોર્જની નજીકની મિત્ર છે. વીડિયો મિનેપોલિસમાં થઈ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાનનો છે. તેમા ગિયાના કહે છે કે મારા પપ્પાએ દુનિયા બદલી નાખી. જેક્સન તેનું સમર્થન કરે છે. હાલ અમેરિકામાં જ્યોર્જને ન્યાય અપાવવા માટે પ્રદર્શન ચાલુ છે. ગિયાનાના એ વીડિયો પછી જુઓ વિરોધ પ્રદર્શનની તસવીરો.

"Daddy Change the World." ~GianaFloyd daughter of #georgefloyd He sure did little one Peace and love light to her and the entire black family!! pic.twitter.com/rT21bhgtob