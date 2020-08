જોર્ડનની સિસ્મોલોજી ઓબ્ઝરવેટરીના એક્સપર્ટે વિસ્ફોટની તીવ્રતના રિક્ટર સ્કેલ પર 4.5 તીવ્રતાના ભૂકંપથી વધારે જણાવી છે

અંદાજો લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે ધડાકાની તીવ્રતા 1000 ટન TNT વિસ્ફોટક જેટલી હતી, આ એક નાના ન્યૂક્લિયર બ્લાસ્ટ જેવો હતો

દિવ્ય ભાસ્કર Aug 05, 2020, 02:49 AM IST

લેબનોન. લેબનોનની રાજધાની બેરુતમાં મંગળવારે સાંજે સ્થાનિક સમય અનુસાર 6 વાગે થયેલા વિસ્ફોટથી આસપાસના 10 કિલોમીટરથી પણ વધારે વિસ્તારને વેરવિખેર કરી નાખ્યો છે. આ અકસ્માતે થયેલો વિસ્ફોટ હતો કે આતંકી હુમલો તે અંગે પુષ્ટિ થઈ શકી નથી.

આ ધડાકાથી લગભગ અડધું શહેર વેરાન બની ગયું છે. અહીં રસ્તાઓ પર ચીથરેહાલ લાશો પડી છે. પોર્ટ પાસેના વિસ્તારના તમામ ઘર અને મોટી બિલ્ડિંગો કાટમાળમાં ફેરવાઈ છે. ઘાયલ લોકોને સંભાળવાવાળું કોઇ નથી કારણ કે હોસ્પિટલોને પણ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન પહોંચ્યું છે અને ત્યાં જગ્યાઓ પણ અપૂરતી છે.

ધડાકામાં ત્રણ મોટી વાતો સામે આવી

જોર્ડનની સિસ્મોલોજી ઓબ્ઝર્વેટરીના એક્સપર્ટ આ ધડાકાની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 4.5 તીવ્રતાના ભૂકંપથી પણ વધારે જણાવી રહ્યા છે. અંદાજો લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે, ધડાકાની તીવ્રતા લગભગ 1000 ટન TNT વિસ્ફોટ જેટલી હતી. આ એક નાના ન્યૂક્લિયર બ્લાસ્ટ જેવો હતો.

ધડાકા પછી આકાશમાં મશરૂમ જેવા આકારનું વાદળ બન્યું હતું. જે પહેલા સફેદ હતું અને ત્યારબાદ અચાનક નારંગી રંગનું થઈ ગયું હતું. ડેલી મેઇલે આ વાદળને ન્યૂક્લિયર વિસ્ફોટના વાદળ જેવું ગણાવ્યું છે. જો કે, અત્યાર સુધી વિસ્ફોટના પ્રકારની પુષ્ટિ થઈ નથી.

વિસ્ફોટ એક પછી એક એમ થવા લાગ્યા અને લોકોને લાગ્યું કે બેરુત પોર્ટમાં આવેલા ફટાકડાના ગોડાઉનમાં આગ લાગી છે. ત્યારબાદ અચાનક મોટો ધડાકો થયો અને તેણે આખા શહેરને ઝપેટમાં લીધું. ધડાકા પછી નાઇટ્રિક એસિડના વાદળ પણ બન્યા હતા.

Como que no suena a que eran fuegos artificiales



"The explosion in #Beirut, #Lebanon was equivalent to a 4.5 magnitude #earthquake, according to the Jordanian Seismological Observatory - Faytuks" https://t.co/2Lib8k8i4o — Alpha Duck 🦆 (@jasperpf) August 4, 2020

સોશિયલ મીડિયા પર ધડાકાની બિહામણી તસવીર અને #PrayforBeirutની અપીલ

#Beirut Mayor says:



"This is like Hiroshima."



Let that sink in for a moment pic.twitter.com/xpXXgUSzSk — Oye Mani (@ManiOye) August 4, 2020

Hiçbir çocuk patlayarak ölmeyi hak etmiyor...



"Gözlerinde yaş görsem ben ölürüm kahrımdan...

Bu kadar acı vermez kurşun yesem bağrımdan..." #Beirut pic.twitter.com/mUVKasGHta — 💤eliha (@zelihakurt7777) August 4, 2020

La mia solidarietà a tutto il popolo libanese.

💔💔💔#Beirut pic.twitter.com/6x16xbaOoa — Elena 💞 (@17mamma) August 4, 2020

Nearly 3000 injured and more then 100 deaths.

Some pains can't be console and this one of them for #Lebanon

May ALLAH SWT gives patience to the people of Lebanon and courage to fight hard times #Beirut #BeirutExplosion pic.twitter.com/lOXLODGYVi — Zaid Jilani (@JILANIZAIDSAHAB) August 4, 2020