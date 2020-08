દિવ્ય ભાસ્કર Aug 07, 2020, 09:51 AM IST

કોલંબો. શ્રીલંકાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં રાજપક્ષે પરિવારની શ્રીલંકા પીપલ્સ પાર્ટી(SLPP)એ બે તૃતીયાંશ બહુમતી સાથે જીત મેળવી છે. આ પરિણામો પછી હવે મહિંદા રાજપક્ષે વડાપ્રધાન હશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રૂઝાન જોતા જ ગુરુવારે ફોન કરીને મહિંદા રાજપક્ષેને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.

શ્રીલંકામાં બુધવારે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. ગુરુવારે મતગણતરી શરૂ થઈ હતી. શુક્રવાર સવારે સત્તાવાર રીતે પરિણામોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. મહિંદા રાજપક્ષેની પાર્ટીએ 9 મહિના પહેલા રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી પણ જીતી હતી. ત્યારપછી નાના ભાઈ ગોતબાયા રાજપક્ષેએ 18 નવેમ્બરે રાષ્ટ્રપતિ પદના શપથ લીધા હતા.

મોદી- રાજપક્ષેએ સાથે મળીને કામ કરવાન વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો

Thank you, Prime Minister @PresRajapaksa! It was a pleasure to speak to you. Once again, many congratulations. We will work together to further advance all areas of bilateral cooperation and to take our special ties to ever newer heights. https://t.co/123ahoxlMo