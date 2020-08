દિવ્ય ભાસ્કર Aug 12, 2020, 10:18 AM IST

ન્યૂયોર્ક. અમેરિકામાં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીમાંથી રાષ્ટ્રપતિ ઉમેદવાર જો બાઈડને ઐતિહાસિક પગલુ ભરતા મૂળ ભારતીય કમલા હેરિસને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કર્યા છે. મંગળવારે બાઈડને ટ્વિટ કર્યું કે, મારા માટે આ જાહેરાત કરવી સન્માનની વાત છે કે મે કમલા હેરિસને પસંદ કર્યા છે. તે એક નિડર ફાઈટર છે, દેશના ઉમદા જનસેવક છે.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.