દિવ્ય ભાસ્કર Mar 23, 2020, 09:52 AM IST

ઈસ્લામાબાદઃ વિશ્વના 192 દેશમાં કોરોના વાઈરસ ફેલાઈ ચુક્યો છે. પાકિસ્તાનમાં અત્યારે 776 કેસ સામે આવ્યા છે અને 5 લોકોના મોત થયા છે. પ્રધાનમંત્રી ઈમરાન ખાન દેશને સંપૂર્ણપણે લોકડાઉન કરવા માટે તૈયાર નથી. તેમના મતે આમ કરવું શક્ય નથી, કારણ કે દેશમાં ચોથા ભાગની એટલે કે 25 ટકા વસ્તી ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે.

A complete lockdown means imposing a curfew administered by state & army, forcing people to stay indoors. Our country's 25% population lives below the poverty line & survives on daily wages.We are taking steps, keeping our on-ground status in mind. pic.twitter.com/YXK4tnvqeD

We need to be responsible for ourselves and our elderly. We need to practice social distancing, self-isolation and self-quarantine to keep us and everyone else safe #CoronavirusPakistan pic.twitter.com/QnHQVXpDJi