દિવ્ય ભાસ્કર Jun 25, 2020, 06:47 PM IST

ઈસ્લામાબાદ. PIA(પાકિસ્તાન ઈન્ટરનેશનલ એરલાઈન્સ)ના 150 પાયલટ્સના ઉડાન ભરવા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. આ માહિતી આ સરકારી એરલાઈન્સ કંપનીએ પોતે જ આપી છે. એવો આરોપ છે કે આ પાયલટ્સના લાઈસન્સ નકલી છે. 22 મેના રોજ કરાચીમાં થયેલા પ્લેન ક્રેશનો તપાસ રિપોર્ટ બુધવારે સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો. આ દરમિયાન એવિએશન મિનિસ્ટર ગુલામ સરવર ખાને કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. ખાનના જણાવ્યા મુજબ PIAમાં 860 પાયલટ છે. તેમાંથી 262 એવા છે, જેમણે પાયલટ્સ બનવા માટે પરીક્ષા જ આપી નથી.

નેતાઓના દબાણથી નોકરી મળી

ખાને કરાચી પ્લેન ક્રેશનો રિપોર્ટ રજૂ કરતા સ્પષ્ટતા કરી કે PIAમાં પાયલટની નિમણૂંક રાજકીય દબાણ અને દખલના આધારે થતી આવી છે. ફેબ્રુઆરી 2019માં તેની તપા શરૂ થઈ. તેમાં ખ્યાલ આવ્યો કે 262 પાયલટે નોકરી મેળવવા માટે પરીક્ષામાં પોતાની જગ્યાએ બીજી કોઈ વ્યક્તિઓને મોકલી દીધા હતા. આ પાયલટની પાસે જરૂરી ફ્લાઈંગ અનુભવ પણ નથી.

હવે એક્શન

PIAના પ્રવકતા અબ્દુલ્લા ખાને પાકિસ્તાનના ન્યુઝ પેપર ધ ડોનને કહ્યું અમે 150 પાયલટના ઉડાન ભરવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. તેમના લાઈસન્સ નકલી હોવાનો શંક છે. કેટલાક અન્ય પાયલટના લાઈસન્સની તપાસ ચાલી રહી છે. જો તેઓ દોષી ઠર્યા તો તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. 2018માં એક ક્રેશ બાદ તપાસ કમિટી બની હતી. તેનો રિપોર્ટ પણ આવ્યો પરંતુ શું કાર્યવાહી થઈ તેની માહિતી નથી.

PIA acknowledges the AAIB report and have already taken measures learning from it. An independent Flight Data Monitoring setup established to monitor & analyze all flights. All pilots with dubious licenses will be grounded. Safety is more imp. than any commercial interest