દિવ્ય ભાસ્કર Jun 02, 2020, 06:14 PM IST

વોશિન્ગટન. અમેરિકામાં પોલીસ દ્વારા અશ્વેત નાગરિકની હત્યા બાદ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ થઇ ગયા છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દેખાવકારોને રોકવા માટે આર્મી તૈનાત કરવાની ચેતવણી આપી છે. હવે અમેરિકામાં હ્યૂસ્ટનના પોલીસ ચીફે ટ્રમ્પને ચુપ રહેવા માટે કહ્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે જો તમારી પાસે આ મુદ્દે કોઇ સારુ સૂચન ન હોય તો મહેરબાની કરીને મોઢું બંધ રાખો.

ટ્રમ્પે દરેક રાજ્યોના ગવર્નરો સાથે એક વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ કરી હતી. તેમણે ગવર્નરોને કમજોર કહીને કહ્યું હતું કે તમારી કમજોરી ન દેખાડો, દબાણ બનાવો. હ્યૂસ્ટન પોલીસ ચીફે તે અંગે એક ન્યૂઝ ચેનલ સાથે વાત કરતા કહ્યું- તમે 2020માં લોકોને ખતરામા નાખી રહ્યા છો. આ સમય લોકોનું દિલ જીતવાનો છે ધમકી દેવાનો નથી. આખા દેશમાં પોલીસ અધિકારી અને લોકો ઘાયલ થયા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં નેતૃત્વની જરૂરિયાત છે પરંતુ નેતૃત્વ અમને દુખી કરી રહ્યું છે. જો કંઇ સારુ બોલવા માટે ન હોય તો મહેરબાની કરીને કંઇ ન બોલો. તમે રાષ્ટ્રપતિ છો તેથી નિર્ણય લો. આ હોલીવુડ નથી. આ વાસ્તવિક જીવન છે અને ખતરામા છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું- એન્ટીફાને આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કરીશું

વધી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે ટ્રમ્પે એન્ટીફાને જવાબદાર ઠેરવીને તેને આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કરવાની માંગ કરી છે. એન્ટીફાનો અર્થ એન્ટી ફાસિસ્ટ થાય છે. ફાસિસ્ટ અતવા ફાસીવાદ શબ્દ ઈટલીમાં બેનિતો મુસોલિનીના સંગઠન ફાસિઓ ડિ કંબેટિમેંટોમાંથી આવ્યો છે. ફાસીવાદી એને કહેવાય છે જે દક્ષિણપંથી હોય છે. તેમનો વિરોધ કરનારાઓને એન્ટી ફાસિસ્ટ અથવા એન્ટીફા કહે છે. અમેરિકા સહિત ઘણા દેશોમાં તેમનું સંગઠન છે. અમેરિકામાં 2000 સુધી આ સંગઠનનું કોઇ મોટુ આંદોલન થયુ ન હતું પરંતુ ટ્રમ્પ સરકાર બન્યા બાદ તેમના વિરોધ પ્રદર્શન વધી ગયા છે.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.