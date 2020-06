દિવ્ય ભાસ્કર Jun 04, 2020, 03:28 PM IST

વોશિંગ્ટન. અમેરિકામાં અશ્વેત વ્યક્તિ જ્યોર્જ ફ્લોયડના મોત પછી વિરોધ પ્રદર્શનો સરકાર માટે માથાનો દુખાવો બની ગયા છે. બીજી તરફ અમેરિકાના વોશિંગ્ટન DCમાં રહેતા ભારતીય મૂળના બિઝનેસમેન રાહુલ દુબેએ પોતાના ઘરના દરવાજા 70થી વધારે અશ્વેત પ્રદર્શનકારીઓ માટે ખોલી નાંખ્યા હતા. કર્ફ્યુ દરમિયાન પ્રદર્શન કરતા આ લોકોની ઘરપકડ ન થાય તે માટે રાહુલે પોતાના ઘરના દરવાજા ખોલ્યા હતા. હવે અહીં 44 વર્ષના રાહુલ દૂબેને આ લોકોના હીરો તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે. રાહુલ છેલ્લા 17 વર્ષથી વોશિંગ્ટનમાં રહે છે.

એક અખબારને આપેલા ઈન્ટર્વ્યુમાં રાહુલે જણાવ્યું હતું કે લગભગ 75 જેટલી વ્યક્તિને તેણે ઘરમાં રાખી હતી. પોલીસ માત્ર બે ઘરજ દૂર હતી અને આ લોકો પોતાના ઘરમાં પ્રવેશી રહ્યા હતા. આ લોકો ઘરમાં આવી ગયા બાદ રાહુલ પાસે માત્ર સોફા જેટલી જગ્યા વધી હતી. લોકોએ એટલા બધા હતા કે બાથટબમાં રહેવા માટે તેઓએ મજબૂર થવું પડ્યું હતું. એક પ્રદર્શનકારીએ જણાવ્યું હતું કે રાહુલે પોતાની ચિંતા ન કરતા આ લોકોને સુરક્ષિત રાખ્યા હતા.

Tense situation on Swann Street in DC. Cops surrounded protesters and started firing pepper spray. A resident let more than 100 protesters take shelter in his home. “I’m not letting any of these kids out of my sight,” he told me over the phone. pic.twitter.com/Bk6NOIbAwf