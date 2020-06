દિવ્ય ભાસ્કર Jun 29, 2020, 12:11 PM IST

કરાચી. પાકિસ્તાનના કરાચી સ્ટોક એક્સચેન્જ પર સોમવારે સવારે આતંકીઓએ હુમલો કર્યો હતો. જિયો ન્યુઝ ચેનલના જણાવ્યા મુજબ, ચાર આતંકીઓને ઠાર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અન્ય 5 લોકોના મોત થયા છે. પોલીસ અને રેન્જર્સની ટીમ હાલ ઘટના સ્થળે છે. અહીંથી લોકોને કાઢવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ એન્કાઉન્ટર ચાલુ છે.

એક્સચેન્જ ખુલતા જ હુમલો

મીડિયા રિપોર્ટ્સના જણાવ્યા મુજબ કરાચી સ્ટોક એક્સચેન્જ સવારે 10.30 વાગ્યે ખુલે છે. રોજની જેમ તે આજે સોમવારે પણ આ જ સમયે ખુલ્યું. આ દરમિયાન સામાન્ય માણસો અને કર્મચારીઓની સાથે હથિયારધારી આતંકીઓ અહીં ઘુસી ગયા હતા. તેમનો ઈરોદો સમજતા જ લોકો ભાગવા લાગ્યા હતા. આ દરમિયાન પોલીસને પણ જાણ કરવામાં આવી. થોડ જ વારમાં બિલ્ડિંગને ઘેરી લેવામાં આવ્યું. જિયો ન્યુઝના જણાવ્યા મુજબ, સ્ટોક એક્સચેન્જના બે કર્મચારીઓ અને અન્ય ત્રણ કર્મચારીઓના મોત થયા છે. આતંકીઓએ પહેલા પાર્કિંગ ઝોનમાં જવાની કોશિશ કરી રહ્યાં હતા.

#Pakistan stock exchange in karachi under attack.Two of terrorist were killed,operation ongoing.#karachipic.twitter.com/7O5jo7onbL