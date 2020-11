Gujarati News

Trump's Photo Of Him Leaving The White House After Losing The Election On The Cover Of TIME Goes Viral, Find Out What's True

ફેક ન્યૂઝ એક્સપોઝ: TIMEના કવર પર ચૂંટણી હાર્યા બાદ વ્હાઇટ હાઉસમાંથી બહાર જતા ટ્રમ્પનો ફોટો વાઇરલ, જાણો શું છે સાચું

શું થઈ રહ્યું છે વાઇરલઃ સોશિયલ મીડિયા પર TIME મેગેઝિનને ગણાવીને એક કવર ફોટો વાઇરલ થઈ રહ્યો છે. કવરમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને વ્હાઈટ હાઉસમાંથી બહાર જતા દેખાડવામાં આવ્યા છે. સાથે જ મેગેઝિનના શીર્ષક 'TIME'ની નેચે લખ્યું છે- TO gO. Time to go (જવાનો સમય)

અમેરિકાની ચૂંટણીમાં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના ઉમેદવાર જો બાઈડને રાષ્ટ્રપતિપદ માટે જરૂરી ઈલેક્ટોરલ વોટ મેળવી લીધા છે. પરિણામો પછી એ વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે કે જો બાઈડન જ અમેરિકાના 46મા રાષ્ટ્રપતિ બનશે. જોકે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને તેમના સમર્થકો તરફથી સતત ચૂંટણીમાં ગરબડ કરી હોવાના આરોપ લગાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર વ્હાઈટ હાઉસની બહાર ટ્રમ્પનો ફોટો TIMEનું કવર બતાવીને શેર કરવામાં આવ્યો છે.

અને સત્ય શું છે?

દાવાની પુષ્ટિ માટે અમે સૌથી પહેલા TIMEની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જઈને મેગેઝિનની અંતિમ બે એડિશન ચેક કરી.

2 નવેમ્બરની એડિશનમાં TIMEના કવર પર મહિલાએ મોઢા પર અર્ધ ઢાકેલા રૂમાલવાળા ફોટાની પાછળ VOTE લખ્યું હતું. સ્વાભાવિક છે કે અમેરિકાની ચૂંટણીમાં TIMEએ લોકોને મતદાનની અપીલ કરી હતી.

16 નવેમ્બરે જાહેર થનારી એડિશનનું વેબવર્ઝન પણ TIMEની વેબસાઈટ પર છે, જેના કવરમાં પણ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને વ્હાઈટ હાઉસમાંથી બહાર નીકળતા હોય એવી કોઈ તસવીર નથી.