દિવ્ય ભાસ્કર Apr 18, 2020, 10:47 PM IST

ઇસ્લામાબાદ:. પાકિસ્તાનમાં કરતારપુર સાહિબ ગુરુદ્વારના આઠ ગુંબજ શનિવારે સામાન્ય પવન ફૂંકાતા પડી ગયા હતા. તેનું નિર્માણ બે વર્ષ પહેલા 2018માં થયું હતું. હવે કન્સ્ટ્રક્શન ક્વોલિટી પર સવાલ ઉભા થયા છે. પાકિસ્તાનમાં શીખ સમુદાય આ ઘટનાથી નારાજ છે. લોકોનું કહેવું છે કે ઈમરાન સરકારમાં કોઇ અન્ય ધર્મને સન્માન નથી મળતું. લોકોનો એ પણ આરોપ છે કે ઈમરાન માટે કરતારપુર માત્ર એક પોલિટિકલ સ્ટન્ટ હતો.

This is how #KartarpurSahib looks like months after its inauguration...

Few domes of #Kartarpur Sahib Gurudwara in #Pakistan fell after a dust storm hit the area.

Poor quality of construction; poor maintenance and upkeep by Pakistan. pic.twitter.com/Yfsv3koUQj