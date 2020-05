દિવ્ય ભાસ્કર May 31, 2020, 07:18 PM IST

વોશિંગ્ટન. અમેરિકાના મિનેસોટા રાજ્યના મિનેપોલિસ શહેરમાં પોલીસની કસ્ટડીમાં અશ્વેત ફ્લોયડનું મોત થયા બાદ 30 શહેરમાં પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે. કેટલાક શહેરોમાં તો પોલીસ અને દેખાવકારો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. લોસ એન્જેલસ, ફિલાડેલ્ફિયા અને એટલાન્ટા સહિત 16 રાજ્યના 25 શહેરમાં કર્ફ્યૂ લગાવવામાં આવ્યો છે. ટ્રમ્પે દેખાવકારોને ચેતવણી આપી છે કે તે અમારી પાસે ખતરનાક કુતરા અને ઘાતક હથિયાર છે.

પોલીસે કહ્યું કે અત્યાર સુધીમાં સમગ્ર અમેરિકામાંથી 1400 પ્રદર્શનકારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન અટકાયતમાં લેવામાં આવેલા લોકો પૈકી 80 ટકા મિનેપોલિસમાંથી છે. મિનેપોલિસમાં ગુરુવારે બપોરથી શનિવાર બપોર સુધી હિંસા, ચોરી, સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવાના આરોપ હેઠળ 51 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે પૈકી 43 લોક મિનેપોલિસમાંથી હતી. દરમિયાન ફિલાડેલ્ફિયામાં 13 પોલીસ કર્મચારી ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. પોલીસ કમિશ્નર ડેનિયલ આઉટલોના જણાવ્યા પ્રમાણે વિરોધ પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસની 4 ગાડીને આગ લગાવી દીધી હતી. આ સમયે 14 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

ટ્રમ્પે કહ્યું- હું બધુ જોઈ રહ્યો હતો

વિરોધ દેખાવકારોએ વ્હાઈટ હાઉસની બહાર શુક્રવારે સેંકડો લોકોએ પ્રદર્શન કર્યું હતું, ત્યારબાદ તે બંધ કરવામાં આવ્યુ હતું. શનિવારે પણ પ્રદર્શનકારીઓ વ્હાઈટ હાઉસની બહાર ભેગા થયા હતા. ત્યારબાદ સુરક્ષા અધિકારીઓ સાથે તેમની અથડામણ થી હતી. ટ્રમ્પે વ્હાઈટ હાઉસની સુરક્ષા કરનારા અમેરિકી સીક્રેટ સર્વિસના અધિકારીઓની પ્રશંસા કરી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે હું અંદર હતો અને દરેક ઘટનાને જોઈ રહ્યો હતો. હું ખૂબ જ સુરક્ષા અનુભવતો હતો. આ ઉપરાંત ટ્રમ્પે વોશિંગ્ટન ડીસીના મેયર મુરેલ બાઉઝર પર અમેરિકી સીક્રેટ સર્વિસની મદદ માટે પોલીસ ઉપલબ્ધ નહી કરાવવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો હતો.

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone....