દિવ્ય ભાસ્કર Apr 14, 2020, 09:51 AM IST

ન્યૂયોર્ક. વિશ્વભરમાં કોરોના વાઈરસના 19.25 લાખ કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. 1.20 લાખ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. 4.45 લાખ લોકોને સારવાર પછી રજા આપવામાં આવી છે. ચીન વિશ્વના વિવિધ દેશમાં કોરોનાનો ભોગ બનેલલા પોતાના 1464 નાગરિકોને પરત લાવ્યું છે.



અમેરિકામાં પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા છ લાખની નજીક

અમેરિકામાં અત્યાર સુધીમાં 5 લાખ 87 હજાર પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે અને 23 હજાર 640 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં અહીં 26 હજાર 641 નવા કેસ નોંધાયા છે અને 1535 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સોમવારે વ્હાઈટ હાઉસમાં પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન મીડિયા ઉપર ભડક્યા હતા. તેમણે સીબીએસ ચેનલના રિપોર્ટર પાઉલા રીડના સવાલના જવાબમાં કહ્યું કે તમે જુઠ્ઠા છો અને તમારું સમગ્ર કવરે જ ખોટું છે.



પાઉલા રીડે ટ્રમ્પને પૂછ્યું હતું કે ફેબ્રુઆરીમાં કોરોના સામે લડવા માટે તમે શું કર્યું હતું? ટ્રમ્પ સવાલનો જવાબ દેવાનો ઈનકાર કરતા રહ્યા અને અંતમાં રિપોર્ટર ઉપર ભડકીને કહ્યું કે શું તમને ખ્યાલ છે કે તમારો રિપોર્ટ ખોટો છે.

Here's video of @PaulaReidCBS grilling Trump on what his administration did in the month leading up to the coronavirus crisis.



"You didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing." pic.twitter.com/3pvrn9EAug