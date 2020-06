પાકિસ્તાનનાં સોશ્યલ મીડિયા યુઝર્સે કહ્યું- ભારતના ફાઈટર જેટ લાંબા સમય સુધી LOCની પાસે ઊડી રહ્યા હતા

કેટલાંક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે કરાચીમાં ભારતીય લડાકુ વિમાનોના ભયથી બ્લેક આઉટ કરવામાં આવ્યું હતું

દિવ્ય ભાસ્કર Jun 10, 2020, 02:25 PM IST

કરાચી. પાકિસ્તાનમાં મંગળવારે રાત્રે સોશિયલ મીડિયામાં એવો દાવો કરાયો હતો કે ભારતીય વાયુસેનાના યુદ્ધવિમાનો કરાચી અને બહાવલપુરની નજીક ઊડી રહ્યા હતા. આથી લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે કરાચીમાં ભારતના હુમલાના ડરને કારણે બ્લેકઆઉટ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. બુધવારે સવાર સુધી આ આક્રમક ઊડાનોનો દૌર ચાલુ રહ્યો હતો. સમાચાર એજન્સી અનુસાર, ભારતીય વાયુસેનાએ આવી કોઈ પણ ઘટનાને નકારી છે.

હકિકત જણાવો

પાકિસ્તાનમાં NBCના ભૂતપૂર્વ પત્રકાર વઝાહત ખાને ટ્વિટર પર લખ્યું છે કે, પ્રિય ભારત અને પાકિસ્તાન, એવી અફવાઓ છે કે ભારતીય વાયુસેનાએ PoK અને સિંધ-રાજસ્થાન સેક્ટરમાં ઘૂસણખોરી કરી છે. બંને દેશોએ આ વિશે માહિતી આપવી જોઈએ. હું વિનંતી કરું છું કે તમે શાંત રહો અને આ સપ્તાહનો આનંદ ઉઠાવો.

Dear @IndiainPakistan, rumors are rife about Indian Air Force incursions into Pakistan-administered Kashmir and the Sindh-Rajasthan sector. Recommend you put out a statement to clarify. Also recommend that everybody chill and enjoy the week. — Waj Khan ✊🏾✊🏿 وجاہت خان (@WajSKhan) June 9, 2020

Pakistani Air Force jets are patroling over Karachi and International Broders near Sindh because indian jets were seen close to Pakistani Borders, be ready to give india a great surprise #PakistanArmy

#ghazwa_e_hind #PakistanAirforce pic.twitter.com/fJudG4K17F — Syed Amir kaZmi (@amirkazmi101) June 10, 2020

ફાઈટર જેટ દેખાયા

કરાચીના યુઝરે ભારતના ફાઈટર જેટને પણ જોયા હતા. લારાઈબ મોહિબે કહ્યું- મેં જાતે જેટ ફાઈટર્સને ઉડતા જોયા હતા. શું થઇ રહ્યું છે? આયેશા ઝફરે લખ્યું- સંભવત: કરાચીની નજીક ઘણા જેટ ફાઇટર્સ ઉડતા હોય છે. આયેશા પણ કરાચીમાં રહે છે. એક યુઝરના જણાવ્યા મુજબ ભારત નહીં પણ પાકિસ્તાન એરફોર્સ દ્વારા રાજસ્થાન સરહદ પર ઘુસણખોરીનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ભારતીય વાયુસેના એક્શનમાં આવી ત્યારે પાકિસ્તાનના જેટ ફાઇટર્સ દૂમ દબાવીને પાછા ફર્યા હતા.

ટ્વિટરનો સ્ક્રીન શોટ જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે ભારતીય લડાકુ વિમાનો પાકિસ્તાનની નજીક ઉડ્યા હતા.

વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો હતો

કેટલાક એવા યુઝર્સ પણ હતા જેમણે મંગળવારની રાતની કથિત ઘટનાને વિંગ કમાન્ડર અભિનંદન સાથે જોડી દીધી હતી. ફેબ્રુઆરીમાં ભારતીય વાયુસેનાએ પાકિસ્તાનના બાલાકોટ સ્થિત આતંકવાદી મથકોનો નાશ કર્યો હતો. આ અથડામણની શરૂઆતમાં વિંગ કમાન્ડર અભિનંદનનું મીગ-21 પાકિસ્તાનમાં ક્રેશ થયું હતો. અભિનંદનને બંદી બનાવી લેવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં પાકિસ્તાને તેને છોડવાની ફરજ પડી હતી. કરાચીના એક યુઝરે કહ્યું કે પાકિસ્તાની એરફોર્સ ભારતને સરપ્રાઈઝ આપી શકે છે.