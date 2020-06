દિવ્ય ભાસ્કર Jun 26, 2020, 04:38 AM IST

અમેરિકાના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માઇક પોમ્પીઓએ એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે ચીન અંગે અલગ અલગ રિપોર્ટના આધારે જાણવા મળ્યું છે કે ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી અત્યારે દક્ષિણ ચાઇના સમુદ્ર અને અન્ય દેશો માટે ખતરો બની રહી છે. તેની સામે યોગ્ય તૈયારી કરવી પડશે. પોમ્પીઓએ કહ્યું હતું કે ચીન મામલે યુરોપિયન યુનિયનના વિદેશ મંત્રીઓ પાસેથી પણ ફીડબેક લેવામા આવ્યો હતો.

પોમ્પીઓએ કહ્યું કે ચીનની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી ઉશ્કેરણીજનક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે જેમાં સાઉથ ચાઇના સી અને ભારત સાતે હિંસક સંઘર્સ સામેલ છે. ભારત સાથે ચીન વિયેતનામ, ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા અને સાઉથ ચાઇના સી માટે ખતરો છે. તેની સામે વળતો જવાબ આપવા યોગ્ય રીતે તૈયારી રાખવી પડશે.

ચીન શ્રમિકોનું શોષણ કરે છે

પોમ્પીઓએ કહ્યું- અમારા એક રિપોર્ટના આધારે જાણવા મળ્યું છે કે ચીનમાં લેબરને લઇને કોઇ માનવાધિકાર નથી. અહીં બળજબરીપૂર્વક શ્રમિકોને કામ કરાવવામા આવે છે અને તેઓ જે પરિસ્થિતિમાં કામ કરે છે તે અત્યંત ભયજનક અને દયનીય છે. સીસીપી અને બેલ્ટ તેમજ રોડ પ્રોજેક્ટ્સમાં જે શ્રમિકો કામ કરે છે તે અત્યંત અમાનવીય પરિસ્થિતિમાં કામ કરે છે.

Our Trafficking in Persons Report calls out a group of nations with a state-sponsored pattern of forced labour. Among them is China, with the CCP & its state-owned enterprises often forcing citizens to work in horrendous conditions on Belt & Road project: US Secy of State Pompeo pic.twitter.com/LtKnneebkx