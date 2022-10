Gujarati News

International

Changed His Twitter Handle Bio To 'Chief Twit'; Musk Has A Deadline Of Friday

મસ્ક સિંક લઈને ટ્વિટર હેડક્વાર્ટર પહોંચ્યા: તેમના ટ્વિટર હેન્ડલનો બાયો બદલીને 'Chief twit' કર્યું; મસ્ક પાસે શુક્રવાર સુધીની ડેડલાઇન

33 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

એલન મસ્કે 44 બિલિયન ડોલરની ટ્વિટર ડીલ પૂર્ણ કરવાની કોર્ટની ડેડલાઇનના બે દિવસ પહેલાં 'Chief twit' લખીને તેમનો ટ્વિટર એકાઉન્ટ બાયો અપડેટ કર્યો છે. એટલું જ નહીં, તે બુધવારે ટ્વિટરના સાન ફ્રાન્સિસ્કો સ્થિત હેડક્વાર્ટર પણ પહોંચી ગયા હતા. આ દરમિયાન તેઓ પોતાના બંને હાથમાં સિંક ઉઠાવીને લઈ જઈ રહ્યા હતા.

એલન મસ્કે પણ તેનો વીડિયો શેર કર્યો છે. કેપ્શનમાં લખ્યું છે, 'Entering Twitter HQ – let that sink in!'વીડિયોમાં મસ્ક સિંકને બંને હાથથી ઉપાડીને અંદર લઈ જતા જોઈ શકાય છે.

મસ્કે શા માટે લખ્યું - let that sink in!

અંગ્રેજી ભાષામાં let that sink in! નો ઉપયોગ રૂઢિપ્રયોગ તરીકે પણ થાય છે. એનો અર્થ એ છે કે એને યોગ્ય અને સંપૂર્ણ રીતે સમજો. અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે તેમણે આ બતાવવા માટે કર્યું છે કે હવે ટ્વિટર તેમનું છે. ઉપરાંત એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ટ્વિટર ડીલ શુક્રવાર સુધીમાં પૂર્ણ થઈ શકે છે.

છેલ્લા 3 દિવસની 2 મોટી ઘટના

1) બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ અનુસાર, મસ્કે સોમવારે વીડિયો-કોન્ફરન્સ કોલ પર બેન્કર્સ સાથે મીટિંગ કરી હતી, જેમાં તેમણે ટ્વિટર ડીલ ક્લોઝ કરવાનું વચન આપ્યું હતું.

2) મોર્ગન સ્ટેનલી અને બેન્ક ઓફ અમેરિકા સહિત અન્ય બેન્કો જે 13 બિલિયન ડોલરનું દેવું ધિરાણ કરે છે એ ડોક્યુમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કરવાની પ્રોસેસમાં છે. આ મસ્કને રોકડ મોકલવાની છેલ્લી પ્રોસેસ છે. ગુરુવાર સુધી મસ્કને આ રોકડ મળી શકે છે.

એલન મસ્ક બુધવારે સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં ટ્વિટરના હેડક્વાર્ટર પહોંચ્યા હતા.

ટ્વિટર ડીલ કેવી રીતે શરૂ થઈ અને ક્યાં અટકાઈ?

એલન મસ્કે 14 એપ્રિલે 43 બિલિયન ડોલરમાં ટ્વિટરને ખરીદવાની ઓફર કરી હતી. મસ્કે જણાવ્યું હતું કે ટ્વિટરમાં રોકાણ શરૂ કરવાનાના એક દિવસ પહેલાંનો રેટ 54% પ્રીમિયમ પર પ્રતિ શેર 54.20 ડોલરના દરે ટ્વિટરમાં 100% હિસ્સો ખરીદવાની ઓફર કરું છું. આ મારી સૌથી સારી અને છેલ્લી ઓફર છે. જો આ મંજૂર ન કરવામાં આવે તો મારે શેરહોલ્ડર તરીકેની મારી સ્થિતિ પર ફરીથી વિચાર કરવાની જરૂર પડશે.​​​​​​​

મસ્ક ટ્વિટરમાં 9.2% હિસ્સો ધરાવે છે. એની માહિતી 4 એપ્રિલે બહાર આવી હતી. મસ્કે સૌથી પહેલા 43 બિલિયન ડોલરની ઓફર કરી હતી, પરંતુ ટ્વિટરની ડીલની મંજૂરી પછી, આ આંકડો 44 બિલિયન ડોલર પર પહોંચી ગયો હતો. જોકે એ સમયે મસ્કે કહ્યું હતું કે તેઓ સ્પામ એકાઉન્ટ વિશે સાચી માહિતી ન હોવાને કારણે એ ડીલ કેન્સલ કરી રહ્યા છે.

મસ્કને શુક્રવાર સુધીની ડેડલાઇન મળી

​​​​​​​ડીલ કેન્સલ કર્યા પછી ટ્વિટર કોર્ટમાં પહોંચ્યું હતું. ડેલવેર કોર્ટે 28 ઓક્ટોબર સુધી ડીલને હોલ્ડ પર મૂકી હતી અને કહ્યું હતું કે જો આ ડીલ પૂરી નથી થતી તો એ ફરીથી સુનાવણી શરૂ કરશે.