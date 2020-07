દિવ્ય ભાસ્કર Jul 20, 2020, 10:48 AM IST

ઈસ્લામાબાદ. પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તૂનખા પ્રાંતમાં ખોદકામ દરમિયાન ભગવાન બુદ્ધની એક પ્રાચીન પ્રતિમા મળી છે. કેટલાક લોકોએ આ પ્રતિમાને હથોડાથી તોડી નાખી છે. મૂર્તિ ત્રણ વર્ષ જૂની છે. આ ઘટનામાં ચાર લોકોની ધરપકડ કરાઈ હોવાનો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. સરકારે આ અંગે કોઈ પણ નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી.

સ્થાનિક નેતાઓએ ભડકાયા

મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ તખ્ત-એ-બહી વિસ્તારમાં થોડા દિવસો પહેલા મકાન બનાવવા માટે ખોદકામ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન કોન્ટ્રાકટર અને તેના ત્રણ મજૂરોને એક બુદ્ધ પ્રતિમા જોવા મળી હતી. આ અંગેની વાત આસપાસના વિસ્તારમાં ફેલાય પછી અહીં એક લોકલ કટ્ટરપંથી નેતા પહોંચ્યો હતો. તેણે મજૂરોને પ્રતિમા તોડવા માટે કહ્યું. જોકે સ્થાનિક પોલીસે કહ્યું કે હાલ એ વાત સ્પષ્ટ થઈ શકી નથી કે કોના કહેવા પર પ્રતિમાને તોડી નાખવામાં આવી.

વીડિયો પણ બહાર આવ્યો છે

આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ પ્રકાશમાં આવ્યો છે. તેમાં એક વ્યક્તિ મજૂરને મૂર્તિ તોડવા માટે કહી રહ્યો છે. તે હાથથી મૂર્તિ પર લાગેલી માટી પણ દૂર કરે છે. પોલીસે શરૂઆતની તપાસ પછી ચાર લોકોની ધરપકડ કરી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આ અંગે પહેલા આર્કિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટેને માહિતી આપવાની હતી. જોકે સંબંધિત લોકોએ આવું કર્યું ન હતું. આ કારણે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વીડિયો સ્થાનિક ભાષામાં છે. આ કારણે વાતચીત સમજી શકાતી નથી.

