દિવ્ય ભાસ્કર May 04, 2020, 03:59 PM IST

બ્રસેલ્સ:. બેલ્જિયમના કાયદામંત્રી કોયન ગિંસનો માસ્ક પહેરવાનો એક વીડિયો વાયરલ થઇ રહ્યો છે. તેમાં તેઓ કોરોનાથી બચવા માટે માસ્ક પહેરવાનો પ્રયત્ન કરતા જોવા મળે છે. વીડિયોમાં ગિંસ માસ્કને ક્યારેક માથા પર તો ક્યારેક આંખો પર પહેરી લે છે. બે ત્રણ વખતના પ્રયત્નો બાદ તેઓ સફળ થઇ ન શક્યા. આ વીડિયો જોયા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર્સે તેમની મજાક ઉડાવી. જોકે હેરી પોર્ટરના લેખિકા જેકે રોલિંગ તેમનો બચાવ કર્યો છે.

અત્યારે ગિંસને માસ્ક સહિત સુરક્ષા ઉપકરણોની દેશભરમાં આપૂર્તિ કરવા માટે દેખરેખનું કામ સોંપાયું છે. તેને લઇને 30 એપ્રિલના તેઓ એક વર્કશોપમાં ગયા હતા જ્યાં માસ્ક અને સુરક્ષા ઉપકરણો તૈયાર કરવામાં આવે છે. અહીં તેઓ માસ્ક પહેરવાની કોશિષ કરી રહ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર એક યુઝરે લખ્યું- બેલ્જિયમ કોરોનાવાયરસ સામે આ રીતે લડે છે.

Meanwhile in Belgium... their deputy prime minister getting to grips with the situation. pic.twitter.com/NPnelc6shd