દિવ્ય ભાસ્કર Jun 17, 2020, 11:54 AM IST

ઇસ્લામાબાદ. લદાખમાં ભારત અને ચીન વચ્ચે ઘણી તંગદિલી છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાનમાં એક અલગ પ્રકારની હિલચાલ થઇ રહી છે. મંગળવારે આર્મી ચીફ કમર જાવેદ બાજવા તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે ગુપ્તચર એજન્સી ISIના હેડક્વાર્ટર પહોંચ્યા હતા. તેમણે કાશ્મીર અને લાઈન ઓફ કંટ્રોલ (LoC) અંગે રિપોર્ટ લીધો હતો. સમાચાર એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર બાજવાનું ISI હેડક્વાર્ટર જવું સામાન્ય નથી, પરંતુ ચોકાવનારું છે. સામાન્ય રીતે સેના પ્રમુખ ગુપ્તચર એજન્સીની ઓફિસમાં જતા નથી અને તે પણ બધા અધિકારીઓ સાથે. સામાન્ય રીતે ISI આર્મી ચીફને આર્મી હેડક્વાર્ટરમાં બ્રીફ કરે છે.

મંગળવારે લદ્દાખમાં ભારત-ચીન સૈન્ય વચ્ચે અથડામણના સમાચાર આવ્યા હતા. ભારતના 20 સૈનિકો શહીદ થયા હતા. સમાચાર એજન્સી અનુસાર, ચીનને પણ ઘણું નુકસાન થયું છે. તેના 43 સૈનિકો કાં તો માર્યા ગયા હતા અથવા ઘાયલ થયા હતા.

બાજવા સાથે બીજુ કોણ હતું?

રેડિયો પાકિસ્તાનના જણાવ્યા અનુસાર ISIના મુખ્ય મથકમાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. બાજવા ઉપરાંત જોઈન્ટ ચીફ ઓફ આર્મી સ્ટાફ નદીમ રઝા, નેવી ચીફ એડમિરલ ઝફર મહમૂદ અબ્બાસી અને એરફોર્સ ચીફ મુજાહિદ અનવર ખાન પણ હાજર હતા. ISIના ચીફ લેફ્ટનન્ટ જનરલ ફૈઝ હમીદને બધા મળ્યા. આ પછી લાંબી મિટિંગ થઈ હતી.

ISI હેડક્વાર્ટરમાં આર્મી ચીફ: આ સામાન્ય નથી

ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના પાકિસ્તાન બ્યુરો ચીફ સલમાન મસૂદ ISI હેડક્વાર્ટરમાં આર્મી ચીફની મુલાકાતને સામાન્ય ઘટના નથી સમજતા. તે પણ જ્યારે એરફોર્સ અને નેવી ચીફ તેમની સાથે હોય. મસૂદે મીટિંગનો ફોટો ટ્વિટર કરી આ ઘટનાને અસામાન્ય અને ચોકાવનારી ઘટના બતાવી હતી. રેડિયો પાકિસ્તાનના જણાવ્યા અનુસાર આ બેઠકમાં ક્ષેત્રિય સુરક્ષા, LoCની પરિસ્થિતિ અને કાશ્મીર પર લાંબી વાતચીત થઈ હતી. બાજવાએ ISIના કામની પ્રશંસા કરી હતી.

બાલાકોટ પછી પણ આવું બન્યું નહીં

સલમાન મસૂદે લખ્યું- વર્ષ 2008માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ હતો. આ પછી બાલાકોટ થયું. તે પછી પણ ત્રણેય સૈન્યના વડાઓ ISI હેડકવાર્ટર ગયા ન હતા. આ પ્રકારની મિટિંગ હંમેશા આર્મી મુખ્યાલયમાં યોજાય છે. પરંતુ, મંગળવારની બેઠક આશ્ચર્યજનક છે.

Even during the heigh of WOT, tensions with India (2008, post Balakot) the top brass did not convene at the ISI HQ like today.