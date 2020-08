દિવ્ય ભાસ્કર Aug 12, 2020, 02:47 PM IST

સત્તાવાર રીતે કોરોના વેક્સીનનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવનાર રશિયા પ્રથમ દેશ બની ગયો છે. વેક્સીનનો પહેલો ડોઝ રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની પુત્રીને આપવામાં આવ્યો છે. તેને બે ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે. વેક્સીન આપ્યા બાદ તેના શરીરના તાપમાનમાં બદલાવ જોવા મળ્યો છે. પુતિનના જણાવ્યા પ્રમાણે, પ્રથમ ડોઝ આપ્યા બાદ તેના શરીરનું તાપમાન 38 ડિગ્રી હતું. જ્યારે વેક્સીનનો બીજો ડોઝ આપવામાં આવ્યો તો તાપમાન 1 ડિગ્રી ઘટીને 37 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. પરંતુ થોડા સમય પછી ફરી શરીરનું તાપમાં વધ્યું હતું જે ધીરેધીરે સામાન્ય થઇ ગયું છે.

બે પુત્રીમાંથી કોને વેક્સીન અપાઈ તે નથી જણાવ્યું

પુતિનને બે દીકરીઓ છે, મારિયા અને કેટરીના. વેક્સીન બંનેમાંથી કોને આપવામાં આવી છે તે બાબતે પુતિને સ્પષ્ટ નથી જણાવ્યું , પરંતુ તેમનું કહેવું છે કે વેક્સીન આપ્યા બાદ તે સારું અનુભવી રહી છે. તેનામાં એન્ટિબોડી વિકસિત થયા છે. પુતિને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વેક્સીન અનેક પરીક્ષણમાંથી પસાર થઇ ચુકી છે, અને તે સુરક્ષિત સાબિત થઇ છે.

રશિયાનો દાવો- 20 દેશોએ વેક્સીન માટે ઓર્ડર આપ્યો

રશિયાના આરોગ્ય મંત્રી મિખાઇલ મુરાશ્કોના જણાવ્યા પ્રમાણે, દુનિયાભરના 20 દેશોએ અમારી વેક્સીન સ્પુતનિક-વી માટે પ્રિ- ઓર્ડર આપ્યો છે. રશિયાનું ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ વેક્સીનને મોટા પ્રમાણમાં બનાવવા માટે અને વિદેશમાં પ્રોત્સાહન આપવા માટે રોકાણ કરી રહ્યું છે. રશિયન સરકારની વેબસાઈટે દાવો કર્યો છે કે ભારત, સાઉદી અરબ, ઇન્ડોનેશિયા, ફિલિપાઇન્સ, બ્રાઝીલ, મેક્સિકો જેવા દેશોએ રશિયાની વેક્સીનને ખરીદવા માટેની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે.

ભારતમાં ત્રીજા તબક્કાનું ટ્રાયલ થઇ શકે છે

રશિયન વેબસાઈટ પ્રમાણે, 2020ના અંત સુધી વેક્સિનના 20 કરોડ ડોઝ તૈયાર કરવા માટેની યોજના બનાવવામાં આવી રહી છે. જેમાંથી વેક્સીનના 3 કરોડ ડોઝ રશિયા પોતાના માટે રાખશે. વેક્સીનનું ઉત્પાદન સપ્ટેમ્બરમાં શરુ કરવામાં આવશે. રશિયા ત્રીજા તબક્કાનું ટ્રાયલ કેટલાક દેશોમાં કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે, જેમાં સાઉદી અરબ, બ્રાઝીલ, ભારત, અને ફિલિપાઇન્સ સામેલ છે.

પ્રથમ ઉપગ્રહના નામ પર રાખ્યું વેક્સિનનું નામ

રશિયાએ વેક્સીનનું નામકરણ પોતાના પ્રથમ ઉપગ્રહ સ્પુતનિક-વી ના નામ પર રાખ્યું છે. જેને વર્ષ 1957માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. રશિયાએ એક મહિના પહેલા જ એ સંકેત આપ્યા હતા કે તેની વેક્સીન ટ્રાયલમાં સૌથી આગળ છે અને તે વેક્સીનને તારીખ 10 થી 12 ઓગસ્ટ વચ્ચે રજીસ્ટર્ડ કરાવશે.પરંતુ આ વેક્સિનને લઈને અમેરિકા, અને બ્રિટન રશિયા પર વિશ્વાસ રાખી રહ્યું નથી. રશિયા પર વેક્સીનની ફોર્મ્યુલાની ચોરી કરવાનો આરોપ પણ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.

મોટા પાયે વધુ ત્રણ ટ્રાયલ આ મહિને થશે

The new Russian #COVID19 vaccine is called Sputnik V



‼️👉 https://t.co/S9T8xHcRzf pic.twitter.com/S9ASJxSnia