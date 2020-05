દિવ્ય ભાસ્કર May 07, 2020, 05:45 AM IST

શારજાહ. શારજાહમાં 49માળની એક ઈમારતમાં મંગળવાર રાત્રે ભયંકર આગ લાગી હતી અને ગણતરીની મિનિટોમાં જ આ આગ ટાવરમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. જોકે આ ઘટનામાં કોઈ મોટી જાનહાની થઈ ન હતી. અલબત 12 લોકો આગને લીધે દાઝી ગયા હતા. શારજાહના અલ નહદા વિસ્તારમાં આવેલી અબ્બાકો ટાવરમાં લાગેલી આગને અંકૂશમાં લેવામાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને ખૂબ જ મહેનત પડી હતી. સ્થાનિક સત્તાવાળાઓએ કહ્યું હતું કે આ ઘટનામાં ટાવરમાં રહેતા આશરે 250 પરિવારોને બચાવવામાં આવ્યા હતા. સ્થાનિક સમય પ્રમાણે 9.04 વાગે આ ઈમારતના દસમાં માળે આગ લાગી હતી. આગ અંગેનું કારણ હજું જાણી શકાય નથી. વર્ષ 2006માં નિર્માણ પામેલી આ ઈમારતના પાર્કિંગમાં રહેલી કેટલીક કારને નુકસાન થયું હતું.

