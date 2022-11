Gujarati News

શું મોડલ આયશાના કારણે સાનિયા-શોએબના તલાક થયા: મિત્રનો દાવો- બંને જુદા રહે છે

શોએબ-આયેશાની આ તસવીરો નવેમ્બર 2021 પછીની છે. સાનિયા સાથે છૂટાછેડાના સમાચાર આવ્યા બાદ તમામ તસવીરો વાયરલ થઈ રહી છે.

ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર સાનિયા મિર્ઝા અને પાકિસ્તાની ક્રિકેટર શોએબ મલિકે તલાક લઈ લીધા છે. આ દાવો શોએબના નજીકના મિત્રએ કર્યો છે. આ મિત્ર તેમની મેનેજમેન્ટ ટીમનો ભાગ છે. આ મુજબ, 'હું બંનેના છૂટાછેડાની પુષ્ટિ કરી શકું છું, પરંતુ આનાથી વધુ કંઈ કહી શકું નહીં.'

છૂટાછેડાની અફવાઓ વચ્ચે મલિકનો મોડલ આયેશા કમર સાથેનો ઈન્ટરવ્યુ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં મલિકે ખુલાસો કર્યો હતો કે ફોટોશૂટ દરમિયાન આયેશાએ મારી ઘણી મદદ કરી હતી. ખરેખર, 2021માં મલિકે આયેશા સાથે બોલ્ડ ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું. હવે આ તમામ તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે.

સાનિયા અને શોએબે 12 એપ્રિલ 2010ના રોજ હૈદરાબાદમાં લગ્ન કર્યા હતા. 15 એપ્રિલે લાહોરમાં રિસેપ્શન આપવામાં આવ્યું હતું. બંનેને એક પુત્ર ઇઝહાન છે. તેનો જન્મ 2018 માં થયો હતો.

પહેલા જુઓ શોએબ-આયેશાની વાયરલ તસવીરો...

શોએબ સાથે આયેશા ઉમર એક પ્રખ્યાત પાકિસ્તાની અભિનેત્રી અને યુટ્યુબર છે. તે સૌથી વધુ કમાણી કરનાર અભિનેત્રી છે. મલિક સાથે અનેક મેગેઝીન માટે ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું.

શોએબે ફોટોશૂટ વિશે કહ્યું કે હું ક્રિકેટર છું, મોડલિંગ મારું ક્ષેત્ર નથી. આયશાએ મને આ ક્ષેત્રમાં ઘણી મદદ કરી છે.

જ્યારે શોએબને પૂછવામાં આવ્યું કે આ તસવીરો જોઈને તમારી પત્નીએ શું કહ્યું? તો મલિકે કહ્યું કે સાનિયાએ કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી

આ તસવીર ઓક્ટોબર 2022ની છે. બંનેએ ઓકે પાકિસ્તાન નામના મેગેઝીન માટે બોલ્ડ ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું.

સાનિયા દુબઈમાં તો પાકિસ્તાનમાં મલિક

સાનિયા-મલિકના એક નજીકના મિત્રએ જણાવ્યું કે બંનેના સત્તાવાર રીતે છૂટાછેડા થઈ ગયા છે. કેટલીક ફોર્માલિટીજ છે, જે હજુ બાકી છે. બંને હવે જુદા-જુદા રહે છે. સાનિયા હાલ દુબઈમાં છે જ્યારે મલિક પાકિસ્તાનમાં છે. સાનિયાના છૂટાછેડાના સમાચારને સોશિયલ મીડિયા પરની પોસ્ટથી વધુ હવા મળી રહી છે. સાનિયાએ લેટેસ્ટ પોસ્ટમાં લખ્યું- તૂટેલું દિલ ક્યાં જાય છે?

પહેલા સાનિયા અને શોએબની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ, જેણે છૂટાછેડાને હવા મળી...

સાનિયાએ લખ્યું- તૂટેલું દિલ ક્યાં જાય છે...

સાનિયા મિર્ઝાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લેટેસ્ટ સ્ટોરી પોસ્ટ કરી છે. આમાં સાનિયાએ પોતે જ સવાલ કર્યા અને જવાબ આપ્યા. લખ્યું- Where do broken hearts go. To find Allah ! એટલે કે, તૂટેલું દિલ ક્યાં જાય છે, ખુદાને શોધવા. અણબનાવ અને છૂટાછેડા વચ્ચે, આવી પોસ્ટ દર્શાવે છે કે સાનિયાનું દિલ તૂટી ગયું છે. તે દુખી છે અને આ દુખ પણ વ્યક્ત કરી રહી છે.

શુક્રવારે સાનિયાએ આ સ્ટોરી ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી હતી.

શોએબે લખ્યું- ભલે આપણે સાથે ન રહીએ...

સાનિયા અને શોએબ 30 ઓક્ટોબરે સાથે જોવા મળ્યા હતા. પ્રસંગ હતો પુત્ર ઇઝહાનનો જન્મદિવસ. શોએબે ફોટો પોસ્ટ કર્યો હતો, પરંતુ તેણે જે લખ્યુ, લોકોના મનમાં સવાલો ઉઠવા લાગ્યા. શોએબે લખ્યું, "જ્યારે તમારો જન્મ થયો હતો, ત્યારે અમારા માટે જીવનનો વિશેષ અર્થ હતો. અમે ભલે સાથે ન રહી શકીએ, અમે કદાચ દરરોજ ન મળી શકીએ, પરંતુ બાબા તમારા અને તમારા સ્મિત વિશે દરેક ક્ષણે વિચારતા રહીએ છીએ. બાબા અને

મમ્મી તને પ્રેમ કરે છે."

શોએબે 30 ઓક્ટોબરે પોતાના પુત્રના જન્મદિવસ પર આ પોસ્ટ કરી હતી.

પાકિસ્તાની મીડિયાએ જણાવ્યું કારણ- શોએબે સાનિયા સાથે છેતરપિંડી કરી

અત્યાર સુધી સાનિયા કે શોએબે પોતાના સંબંધો વિશે ખુલીને કશું લખ્યું નથી. બંનેની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પરથી લોકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે. પાકિસ્તાની મીડિયા કહી રહ્યું છે કે બંને અલગ-અલગ રહે છે. સાથે મળીને પુત્રનું ધ્યાન રાખવાનો પ્રયાસ કરે છે. માત્ર અહેવાલોમાં એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે શોએબે તેના એક ટીવી શો દરમિયાન સાનિયા સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.

જો કે, આ વિશે વધુ લખવામાં આવી રહ્યું નથી. શું શોએબ કોઈ બીજા સાથે રિલેશનમાં છે? તેનો પણ રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખ નથી.એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બંનેએ છૂટાછેડાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે.

સાનિયા શોએબની બીજી પત્ની છે, પહેલી પત્નીએ લગ્નમાં હોબાળો મચાવ્યો હતો

શોએબ અને આયેશાની આ તસવીર થોડી ઝાંખી છે. તે 2010માં જ સામે આવી હતી, જ્યારે આયેશાએ છૂટાછેડાને લઈને હોબાળો મચાવ્યો હતો.

શોએબની પહેલી પત્ની સાનિયા નહીં પરંતુ આયેશા સિદ્દીકી છે. 2010માં સાનિયા-શોએબના લગ્ન પહેલા આયેશા મીડિયામાં આવી હતી, તેણે કહ્યું કે તે શોએબની પત્ની છે. શોએબ તલાક આપ્યા વિના લગ્ન કરી શકે નહીં. હૈદરાબાદની રહેવાસી આયેશાએ કહ્યું હતું કે તે પોતે જાડી હોવાને કારણે હું શોએબને ગમતી નથી.

પહેલા તો શોએબ આ લગ્ન માટે ઈનકાર કરતો રહ્યો હતો અને છૂટાછેડા ન લેવાનું કહ્યું, પરંતુ વિવાદ વધતા તેણે આયેશા સાથે તલાક લઈ લીધા હતા. સાનિયા સાથેના લગ્ન બાદ આ તલાક આપવામાં આવ્યા હતા.

શોએબ લગ્ન પહેલા સાનિયાના ઘરે હતો, ત્યારે પણ વિવાદ થયો હતો

શોએબ અને સાનિયાની આ તસવીર 12 એપ્રિલ 2010ના રોજ હૈદરાબાદની એક હોટલમાં લેવામાં આવી હતી.

શોએબ લગ્ન પહેલા સાનિયાના ઘરે રહેતો હતો. આ અંગે પણ વિવાદ થયો હતો. મુસ્લિમ ધર્મગુરુઓએ કહ્યું કે લગ્ન પહેલા દુલ્હનના ઘરે રોકાવું તે ઇસ્લામ વિરુદ્ધ છે. ત્યારબાદ સાનિયાના ઘરના વડીલોએ નક્કી કર્યું કે શોએબ લગ્નના એક દિવસ પહેલા હોટેલમાં શિફ્ટ થઈ જવું જોઈએ. અને આમ જ થયું હતુ.

મીડિયાના કારણે શોએબનું ત્યાંથી નીકળવું મુશ્કેલ થઈ ગયું, ત્યારબાદ સાનિયાના કાકા જોર જોરથી બૂમો પાડવા લાગ્યા. એવું લાગતું હતું કે ઘરમાં ઝઘડો થયો છે.જ્યારે મીડિયાએ તેને ઘેરી લીધો ત્યારે શોએબ એક નાની કારમાં ચુપચાપ નીચે સૂતો હોટેલ પહોંચ્યો. સાનિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ કારનો ઉપયોગ શાકભાજી અને સામાન ઘરે લાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો.

હવે સાનિયા મિર્ઝાની પોસ્ટ જુઓ, જે દર્શાવે છે કે કંઈક ખોટું છે...

1. તેવી ક્ષણો જે મુશ્કેલ દિવસોમાં સાથે છે...

આ ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ શુક્રવારની છે, જેમાં સાનિયા તેના પુત્ર ઇઝહાન સાથે જોવા મળી રહી છે. આ પોસ્ટમાં સાનિયાએ લખ્યું- આ તે ક્ષણો છે, જે ખૂબ જ મુશ્કેલ દિવસોમાં મારી સાથે છે.

2. અલ્લાહ જાણે છે કે તમારા માટે શું યોગ્ય છે...

સાનિયાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં લખ્યું- અલ્લાહ જાણે છે કે તમારો આત્મા થાકી ગયો છે. શું થઈ રહ્યું છે તે સ્વીકારવામાં તમને મુશ્કેલી પડી રહી છે. તેઓ જાણે છે કે તમારા માટે શું સારું છે. તમને તે દિશામાં આગળ વધારી રહ્યા છે. વિશ્વાસ રાખો.

3. તમારે તમારા માટે સ્પેસ ઈચ્છો છો, અમે અમારા આત્માનો અવાજ સાંભળીએ છીએ...

સાનિયાની વધુ એક પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે. આમાં તેણે લખ્યું- ક્યારેક તે પોતાના માટે સ્પેસ માંગે છે. એક સ્થાન જ્યાં આપણે મૌન અને વિશ્વ સમક્ષ બહેરા થઈ જઈએ છીએ. પછી આપણે આપણા આત્માનો અવાજ સાંભળીએ છીએ.

5 મહીનાના ડેટિંગ બાદ કર્યા હતા લગ્ન, 10 વર્ષ બાદ પુત્રનો જન્મ

સાનિયા- શોએબની પહેલી મુલાકાત વર્ષ 2004-2005માં ભારતમાં થઈ હતી. જોકે આ મીટિંગમાં બંનેએ વધારે વાત કરી ન હતી. થોડાં વર્ષો પછી 2009-2010માં બંને ઓસ્ટ્રેલિયન શહેર હોબાર્ટમાં એકબીજાને ફરી મળ્યાં.

સાનિયા ટેનિસ રમવા ગઈ હતી અને શોએબ તેની ટીમ સાથે ક્રિકેટ રમવા ગયો હતો. આ સમયે પાકિસ્તાનની ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે હતી. અહીં બંને વચ્ચે મિત્રતા થઈ પછી મુલાકાતોનો સિલસિલો શરૂ થયો હતો.

લગભગ 5 મહિના સુધી એકબીજાને જાણ્યા પછી બંનેએ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો. 12 એપ્રિલ 2010ના રોજ બંનેનાં લગ્ન થયાં. લગ્નની તમામ વિધિ હૈદરાબાદમાં થઈ હતી. આ પછી લાહોરમાં રિસેપ્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

સાનિયાએ પોતાની આત્મકથા 'Ace Against Odds'માં લખ્યું છે કે શોએબ તેના જીવનમાં એવા સમયે આવ્યો હતો, જ્યારે તે પોતાની પ્રોફેશનલ લાઈફમાં સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી હતી.

આ તસવીર 2010માં હૈદરાબાદમાં શોએબ અને સાનિયાના લગ્ન દરમિયાન લેવામાં આવી હતી.