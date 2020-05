દિવ્ય ભાસ્કર May 10, 2020, 04:43 PM IST

નવી દિલ્હી/ મુંબઈ. કોરોનાવાયરસને કારણે વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોને લાવવાનું મિશન વંદે ભારતનો આજે ચોથો દિવસ છે. વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરે કહ્યું કે, ઉઝ્બેકિસ્તાનથી 21 ભારતીય નાગરિકો રવિવારે બપોરે ફ્લાઇટ યુજીબી 3561 પર દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. ફ્લાઇટ ઉઝ્બેકિસ્તાનના નાગરિકો અને ભારતીય તબીબી સહાય સાથે પરત ફરશે.

અગાઉ લંડનથી 326 ભારતીયોને લઇને એક વિશેષ વિમાન સવારે દોઢવાગ્યે છત્રપતિ શિવાજી આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પહોંચ્યું હતું. શનિવારે મિશન વંદે ઈન્ડિયા અંતર્ગત 5 જુદા જુદા દેશોમાંથી 6 ફ્લાઇટ્સ આવી હતી. આમાંની બે ફ્લાઇટ્સ કુવૈતની હતી.

243 લોકો સિંગાપોરથી મુંબઇ આવા રવાના

સિંગાપોરમાં ભારતના હાઈ કમિશને રવિવારે અહેવાલ આપ્યો કે સિંગાપોરથી એઆઈ 343 મુંબઈ જવા રવાના થઇ છે. તેમાં 243 મુસાફરો સવાર છે.

સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી મુંબઇ માટેની ખાસ ફ્લાઇટ રવિવારે રવાના થઈ હતી. તેમાં 155 ભારતીયો તેમના વતન પરત ફરી રહ્યા છે. બીજી તરફ, ભારતના એમ્બેસડર ટીએસ સંધુએ જણાવ્યું હતું કે, એક અઠવાડિયામાં 25 હજાર લોકોએ ભારત જવા માટે નોંધણી કરાવી છે. અમે આ માટે સાત ફ્લાઇટ ચલાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આ અંગે કામગીરી ચાલી રહી છે. બધું આગળની પરિસ્થિતિ પર નિર્ભર રહેશે.

ખાડી દેશોથી કેરળ આવનાર બે ભારતીય પોઝિટિવ

કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરઈ વિજયને શનિવારે કહ્યું હતું કે મિશનના પહેલા દિવસે (7 મે) ખાડી દેશોથી પરત ફરેલા બે ભારતીયોનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. તેમાંથી એક દુબઇથી કોઝિકોડ અને બીજો અબુધાબીથી કોચી આવ્યો હતો. અબુધાબીથી પહેલી ફ્લાઇટમાં આવેલા 181 ભારતીયોમાંથી, 5 લોકોને કોરોનાનાં લક્ષણો હતા. જે વિમાન આવ્યા હતા તેમાં 9 બાળકો સહિત 363 લોકો હતા. કેરળમાં કોરોના દર્દીઓની સંખ્યા વધીને 505 થઈ ગઈ છે.

9 મે: સૌથી વધુ 183 ભારતીયો મસ્ક્તથી કોચી પહોંચ્યા

8 મેના રોજ 5 ફ્લાઈટ્સમાં ભારતીયો પરત ફર્યા

વંદે ભારત મિશનના બીજા દિવસે 8મેના પ્રથમ ફ્લાઇટ બપોરે 12 વાગ્યે દિલ્હી પહોંચી હતી. ફ્લાઇટમાં સિંગાપોરથી 234 લોકો આવ્યા હતા. બીજી ફ્લાઈટ ઢાકાથી શ્રીનગર આવી હતી, જેમાં 167 મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓ હતા. ત્રીજી ફ્લાઇટ રિયાધથી 153 લોકોને લઈને કોઝિકોડ આવી હતી. બહરીનથી કોચી અને દુબઈથી ચેન્નઇ આવેલી ફ્લાઇટમાં 182-182 લોકો હતા.

7 મેના રોજ બે ફ્લાઇટ્સ આવી

મિશનના પ્રથમ દિવસે એટલે કે 7 મેના રોજ, પ્રથમ ફ્લાઇટ અબુધાબીથી 181 ભારતીયોને લઇને કોચી આવી હતી. તેમાંથી 5માં કોરોનાવાયરસના લક્ષણો દેખાયા હતા અને તેમને આઇસોલેશન વોર્ડમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. બીજી ફ્લાઈટ દુબઈથી 182 મુસાફરો સાથે કોઝિકોડ આવી હતી.

બીજો તબક્કો 15 મેથી શરૂ થશે

વંદે ભારત મિશન અંતર્ગત ભારત પાછા ફરનારાઓએ ફ્લાઇટ અને ક્વોરન્ટીનનો ખર્ચ પોતે જ સહન કરવો પડશે. પ્રથમ તબક્કામાં 14 મે સુધીમાં 12 દેશોમાંથી 14 હજાર 800 ભારતીયોને લાવવાની યોજના છે. મિશનનો બીજો તબક્કો 15 મેથી શરૂ થશે. આ તબક્કો મધ્ય એશિયા અને કઝાકિસ્તાન, ઉઝ્બેકિસ્તાન, રશિયા, જર્મની, સ્પેન અને થાઇલેન્ડ જેવા યુરોપિયન દેશોમાંથી ભારતીયોને લાવશે.

આઈએનએસ જલાશ્વ માલદીવથી 698 ભારતીયો લઇને કોચી પહોંચ્યા

આઈએનએસ જલાશ્વ રવિવારે માલદીવથી 698 ભારતીયોને લઈને કોચી પહોંચ્યા હતા. જેમાં 595 પુરુષો અને 103 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 19 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના 14 બાળકો અને 19 ગર્ભવતી મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. સૌથી વધુ મુસાફરો કેરળથી 440 અને તમિલનાડુથી 187 છે. બાકીના અન્ય રાજ્યોના છે.

#WATCH A pregnant woman on board INS Jalashwa thanks Indian Navy for evacuating her from Malé, Maldives. INS Jalashwa with 698 Indians on board arrived at Kochi Harbour in Kerala today. (Video Source - Indian Navy) pic.twitter.com/vYEC9cl5vH