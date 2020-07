લાહોર. પાકિસ્તાનમાં શુક્રવારે બપોરે એક ટ્રેન દુર્ઘટનામાં 19 શીખ શ્રદ્ધાળુના મોત થયા હતા. શીખ શ્રદ્ધાળુ એક બસમાં લાહોરથી કરાચી જઇ રહ્યા હતા. તેમની બસ શાહ હુસૈન એક્સપ્રેસ સાથે અથડાઇ ગઇ હતી. આ દુર્ઘટના ફારૂકાબાદ સ્ટેશન પાસે બની હતી. પાકિસ્તાનની ન્યૂઝ વેબસાઇટ ધ ડોન ન્યૂઝ અનુસાર 15 શ્રદ્ધાળુઓના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા.

ઈમરાને સંવેદના વ્યક્ત કરી

રેલવે અધિકારીઓએ કહ્યું કે અકસ્માતનું કારણ ફાટક વિનાનું રેલવે ક્રોસિંગ છે. શાહ હુસૈન એક્સપ્રેસ અહીં ઝડપથી નિકળી રહી હતી. આ સમયે બસના ડ્રાઇવરે પણ ગેટ ક્રોસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામા આવ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાને આ ઘટના અંગે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. રેલવે મંત્રી શેખ રશીદે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે બધા શીખ શ્રદ્ધાળુ નનકાના સાહિબથી પરત આવી રહ્યા હતા

Update : Train-Coaster collided

Total Expired: 19

Total injured: 08

All patients will be shift DHQ SKP#pakistan#trainaccident#GoryVideopic.twitter.com/NYATkRzt79