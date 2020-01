Divyabhaskar.com Jan 31, 2020, 07:19 PM IST

બૈજીંગઃ કોરોના વાઈરસનો ઈલાજ કરી રહેલા ડોક્ટર પણ આ વાઈરસથી સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે. તાજેતરમાં વુહાનમાં આવી એક ઘટના સામે આવી છે. ફેફસાને લગતી હોસ્પિટલના ICUના ઈન્ચાર્જ તેમ જ તેમનો પૂરો પરિવાર કોરોના વાઈરસથી સંક્રમિત થઈ ગયો છે. તેને લગતો એક વિડિયો પણ શુક્રવારે સામે આવ્યો છે. તેમા વુહાનની એક હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર હુ મિંગ એક મુલાકાત (Interview) વખતે ભાવુક થઈ ગયા હતા.

જ્યારે તેમને આ અંગે કારણ પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે મારા સાથી મહિલા ડોક્ટરનો ફોન આવ્યો છે, જેઓ પોતે હોસ્પિટલના અન્ય ICUના ઈન્ચાર્જ છે. પરંતુ કોરોના વાઈરસના સંપર્કમાં આવેલા દર્દીનો ઈલાજ કરતા-કરતા પોતે પણ તેનાથી સંક્રમિત થઈ ગયા. ફક્ત તેઓ જ નહીં, પણ તેમની માતા અને પતિ પણ આ વાઈરસનો શિકાર બન્યા છે. તમામ લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. તેમના કેટલાક સંબંધિઓ પણ બિમાર થયા છે.

