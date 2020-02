Divyabhaskar.com Feb 29, 2020, 10:44 AM IST

વોશિંગ્ટન/કાબુલ: અમેરિકા અને અફઘાનિસ્તાનના આતંકી જૂથ તાલિબાન વચ્ચે શનિવારે કતરમાં શાંતિ સમજૂતીના હસ્તાક્ષર થશે. આ દરમિયાન ભારત સહિત 30 દેશોના એમ્બેસેડર્સને દોહા આવવાનું આમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યું છે. આ સમજૂતીમાં ભારતની ભૂમિકા મહત્વની રહી છે. 24-25 ફેબ્રુઆરીએ ભારત પ્રવાસે આવેલા અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ વિશે વડાપ્રધાન મોદી સાથે ચર્ચા કરી હતી. શાંતિ સમજૂતી પહેલાં ભારતીય વિદેશ સચિવ હર્ષ વર્ધન શૃંગલા શુક્રવારે રાત્રે કાબુલ પહોંચ્યા છે. તેમણે રાષ્ટ્રપતિ અશરફ ગની અને સરકારના સીનિયર્સ અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી છે. શૃંગલાના રાષ્ટ્રપતિ ગનીને વડાપ્રધાન મોદીનો પત્ર પણ સોંપ્યો છે.

Foreign Secretary @HarshShringla called on President @AshrafGhani and handed over congratulatory letter from PM @narendramodi. President appreciated India’s consistent support for democracy and constitutional order in Afghanistan. @IndianEmbKabul pic.twitter.com/uAYQHQelBn