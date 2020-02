Divyabhaskar.com Feb 15, 2020, 12:43 PM IST

નેશનલ ડેસ્ક: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમની પત્ની આ મહિનાના અંતમાં ભારતની મુલાકાતે આવવાના છે. ભારત પ્રવાસ માટે ટ્રમ્પ અને તેમની પત્ની બંને ખૂબ ઉત્સાહિત છે. ટ્રમ્પ અને તેમની પત્ની બંને ટ્વિટર પર આ વાત જાહેર કરી ચૂક્યા છે. હવે ફરી એક વખત તેમણે તમની ભારત યાત્રાનો ઉલ્લેખ કરતાં એક નવું ટ્વિટ કર્યું છે. આ ટ્વિટમાં તેમણે ફેસબુક ફાઉન્ડર ઝકરબર્ગનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્વિટમાં પોતે ફેસબુકમાં નંબર-1 પર હોવાની અને ભારતના વડાપ્રધાન નંબર-2 હોવાની વાત કરી છે અને પોતે આગામી 2 સપ્તાહમાં ભારતની મુલાકાત લેવાના છે. જોકે ટ્રમ્પનો આ દાવો ખોટો છે. તેઓ ફેસબુક ફોલોઅર્સ અને પેજ લાઈક્સમાં વડાપ્રધાન મોદી કરતાં ઘણાં પાછળ છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્વિટ કર્યું છે કે, ‘મને લાગે છે કે આ મોટુ સન્માન છે. માર્ક ઝકરબર્ગે હમણાં જ જણાવ્યું છે કે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ફેસબુક પર નંબર 1 છે અને બીજા નંબરે વડાપ્રધાન મોદી છે. હકીકતમાં હું 2 સપ્તાહમાં ભારત જઈ રહ્યો છું.’ ભારત મુલાકાત પહેલા ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, આ મહિને મારી પહેલી ભારત યાત્રા વિશે ખૂબ ઉત્સાહિત છું. તેમણે સંકેત આપ્યા છે કે, આ દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચે વેપાર સમજૂતી વિશે હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે. મોદીએ પણ બુધવારે તેમની ટ્વિટમાં કહ્યું હતું કે, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ભારત યાત્રા વિશેષ છે અને તે ભારત-અમેરિકાની મિત્રતાને વધારે મજબૂત બનાવશે.

US President Donald Trump ahead of his India visit, tweets, "Great honor, I think? Mark Zuckerberg recently stated that “Donald J. Trump is Number 1 on Facebook. Number 2 is Prime Minister Modi of India.” Actually, I am going to India in two weeks. Looking forward to it!". pic.twitter.com/d5m3igcUO2