Divyabhaskar.com Jan 03, 2020, 09:21 AM IST

વોશિંગ્ટનઃ અમેરિકના ઉડ્ડયન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, ફેડરલ એવિએશન એડમિનિસ્ટ્રેશને(એફએએ)તેમની વિમાન કંપનીઓ અને પાયલટને સૂચન આપી કહ્યું કે, તેઓ પાકિસ્તાની એરસ્પેસનો ઉપયોગ ન કરે. FAAએ આ માટે ગુરુવારે એક મોચિસ ફોર એરમેન(નોટામ)જાહેર કરી કહ્યું હતું કે, પાકિસ્તાની એરસ્પેસમાં કટ્ટરપંથી અથવા આતંકી સંગઠન અમેરિકન ફ્લાઈટ્સ પર હુમલો કરી શકે છે. આ નોટામ માત્ર અમેરિકન એરલાઈન્સ અને તેમના પાયલટ્સ પર લાગુ થશે.

અમેરિકન અધિકારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે, અમેરિકાના નાગરિક ઉડ્ડયન, એરપોર્ટ્સ અને વિમાન પર આતંકી હુમલાનું જોખમ છે. નોટામ પ્રમાણે, પાકિસ્તાનમાં ઓછી ઊંચાઈએ ઉડી રહેલા વિમાન સિવાય ઉડાન માટે તૈયાર અથવા લેન્ડ થઈ રહેલી ફ્લાઈટ્સ પર સૌથી વધારે જોખમ છે. ગુપ્ત જાણકારી પ્રમાણે, અત્યાર સુધી તેના પૂરતા પુરાવા નથી કે પાકિસ્તાનમાં ‘મૈન પોર્ટેબલ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ’નો ઉપયોગ તેની ફ્લાઈટ્સને નિશાન બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો છે , પણ પાકિસ્તાનમાં ઘણા આતંકી સંગઠનોની પહોંચ ‘મૈન પોર્ટેબલ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ’સુધી થઈ ગઈ છે. શક્ય છે કે આતંકી પાકિસ્તાની એરલાઈન્સને તેના દ્વારા નિશાન બનાવી શકે છે.

United States warns its air carriers to avoid Pakistan airspace, it may be a risk & possible threat of attacks on US airlines (commercial&US state carrier) by Pakistan extremist & militant groups. pic.twitter.com/2lxcbljbPK