Divyabhaskar.com Dec 10, 2019, 06:44 PM IST

લંડન: પ્રધાનમંત્રી બોરિસ જોન્સન પર એક રિપોર્ટરનો મોબાઇલ છિનવાનો આરોપ લાગ્યો છે. સોમવારે લંડનમાં એક સ્થાનિક ટીવી ચેનલના રિપોર્ટરે તેમને હોસ્પિટલમાં ફ્લોર પર સૂતેલા બાળકની તસવીર દેખાડવાની કોશિષ કરી હતી. આ તસવીરમાં બાળક સરકારી હોસ્પિટલના વોર્ડમાં ઓક્સિજન માસ્ક પર સૂતેલો દેખાય છે. પહેલા તો જોન્સને તસવીર જોવાની મનાઇ કરી પરંતુ બાદમાં મોબાઇલ છિનવીને ખિસ્સામાં રાખી લીધો. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.

ઘણી જીદ કરવા પર જોન્સને તસવીર જોઇ અને બાળકોના પરિવારની માફી માગી. તેમણે કહ્યું કે આ તસવીર ભયાનક છે. અંતમાં તેમણે રિપોર્ટરને કહ્યું કે સ્વાસ્થ્ય સેવાઓને યોગ્ય બનાવવા માટે સરકાર નેશનલ હેસ્થ સર્વિસમાં ઘણુ રોકાણ કરી રહી છે.

Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.



The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ