Divyabhaskar.com Feb 28, 2020, 10:48 AM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની બે દિવસની ભારત યાત્રાને અમેરિકન વિદેશ મંત્રી માઈક પોમ્પિયોએ શાનદાર અને ઐતિહાસીક ગણાવી છે. પોમ્પિયોએ ટ્રમ્પ અમેરિકા પરત ફર્યા પછી ગુરુવારે ટ્વિટ કરી છે. તેમાં તેમણે લખ્યું છે કે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની આ મુલાકાત દર્શાવે છે કે, અમેરિકા માટે ભારત કેટલુ મહત્વનું છે. પોમ્પિયોએ વ્હાઈટ હાઉસની એક ટ્વિટને રિટ્વિટ કરતાં લખ્યું છે કે, લોકતાંત્રિક પરંપરાઓ આપણને (ભારત-અમેરિકાને) એક કરે છે. બંને દેશોના હિતો આપણને જોડે છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં બંને દેશોની આ ભાગીદારી વધારે મજબૂત થશે.

President @realDonaldTrump's first official trip to India this week demonstrates the value the U.S. places on the #USIndia partnership. Democratic traditions unite us, shared interests bond us, and under the President's leadership our partnership has and will only grow stronger. https://t.co/FbmOenZB26