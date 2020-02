Divyabhaskar.com Feb 02, 2020, 10:29 PM IST

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લંડન મેટ્રોપોલીટન પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે એક વ્યક્તિને પોલીસે ઠાર કર્યો છે. પ્રાથમિક રિપોર્ટ પ્રમાણે તે આતંકી હુમલો હતો અને તેમાં ઘણા લોકોને તેણે ઘાયલ કર્યા છે. આ મામલે વધુ વિગતો લેવાઇ રહી છે. આ ઘટના લંડનના સ્ટ્રેથમ વિસ્તારમાં બની હતી. સ્થાનિક સમય પ્રમાણે બપોરે 2 વાગ્યે આ ઘટના બની હતી અને પ્રાથમિક રિપોર્ટ પ્રમાણે તે હુમલામાં 2 લોકો ઘાયલ થયા છે જેમાં એક ગંભીર છે.વડાપ્રધાન બોરીસ જોન્સને પોલીસ અને ઇમરજન્સી સર્વિસને તાત્કાલિક એક્શન માટે બિરદાવી હતી અને કહ્યું હતું કે તેમની સંવેદના એ લોકો સાથે છે જેઓ ઘાયલ થયા છે.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates