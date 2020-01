Divyabhaskar.com Jan 25, 2020, 01:45 PM IST

લંડન: યુકેના વડાપ્રધાન બોરિસ જોનસે યુરોપિયન યુનિયન (EU)માંથી બહાર થવાની સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કરી દીધા છે. જોનસને ડીલ પર હસ્તાક્ષર દરમિયાન કહ્યું કે, આ એક શાનદાર સમય છે. 2016ના લોકમતનું પરિણામ અંતે લાગુ થવાનું છે. આશા છે કે આનાથી બંને (UK-EU) વચ્ચે વર્ષોથી ચાલતા વિવાદ અને ભેદભાવમાં ઘટાડો થશે. માનવામાં આવે છે કે, EUમાંથી બહાર આવવાની તૈયારીઓ પૂરી થઈ ગઈ છે. સમજૂતી પછી જોનસન સરકાર 31 જાન્યુઆરી સુધી બ્રેક્સિટ ડીલ પૂરી કરી શકે છે.

એક દિવસ પહેલાં જ યુરોપિયન યુનિયનના નેતાઓએ પણ યુકેને બહાર કરવાના દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. હવે 29 જાન્યુઆરીએ બ્રિટિશ સાંસદમાં યુરોપથી બહાર થવા માટેની સમજૂતી પર ચર્ચા અને વોટિંગ કરવામાં આવશે. યુરોપની સંસદમાં પણ આ જ દિવસે યુકેને બહાર કરવા માટે વોટિંગ કરાશે. જોકે આ માત્ર પ્રતીકાત્મક રહેશે. યુરોપના મોટા ભાગના નેતા યુકેને ઈયુમાંથી બહાર કરવા માટે સમર્થન કરી ચૂક્યા છે.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is