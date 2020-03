ફુટબોલર રોનાલ્ડોની જે 4 સ્ટાર હોટલને હોસ્પિટલમાં બદલવામાં આવી તેનું એક દિવસનું ભાડું 15-18 હજાર રૂપિયા છે

28 ઓલિમ્પિક મેડલ જીતી ચૂકેલા માઇકલ ફેલ્પ્લે તેનું ઓટોગ્રાફ કરેલું સ્વિમસૂટ દાન કર્યું છે

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 18, 2020, 08:39 PM IST

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વિશ્વભરમાં કોરોના વાયરસના કેસ વધી રહ્યા છે પરંતુ આવા સમયે લોકો એક બીજાની મદદ કરવા માટે આગળ આવી રહ્યા છે. ડોક્ટર્સ, નર્સ અને સપોર્ટિંગ મેડિકલ સ્ટાફ 24x7 બીમાર લોકોની દેખરેખ કરી રહ્યા છે. પ્રશાસન તેમના સ્તર પર કામગીરીમાં છે પરંતુ સાથે સાથે પરોપકારી લોકો પણ તેમની રીતે મદદ કરી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા કેમ્પેન ચાલી રહ્યા છે જેમાં મફત ભોજન અને ઇલાજ માટે અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.

ચર્ચામાં આવેલા અમુક ઉદાહરણ-

ઈંગ્લેન્ડ: 12 હજાર રૂપિયાની થાળીનું ભોજન લોકોને મફતમાં ખવડાવી રહ્યા છે

કોરોનાવાયરસના ખોફ વચ્ચે ઇંગ્લેન્ડના વિલ્ટશાયરમાં શેફ રોજર જોન્સે લોકોને મફતમાં ભોજન આપવાનું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. રોજરનું પોતાનું રેસ્તરાં છે જે ઘણું પ્રસિદ્ધ છે. અહીં એક થાળીની કિંમત 12 હજાર રૂપિયા છે. જેમાં મશરૂમ, વેજિટેરિયન કરી, મોન્કફિશ અને લેંબ કેસરોલ સામેલ છે. અહીંનું ભોજન લોકોને મફતમાં આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેમાં રોજને તેમના પત્ની સ્યૂ સાથ આપી રહ્યાં છે. વધુમાં વધુ લોકો સુધી મદદ પહોંચે તેના માટે ટ્વિટ પર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

We will be out and about the Bedwyn’s from 3pm please wave us down if you need any of our ready meals - lamb casserole, monkfish with wild mushrooms or vegetarian curry - there is no charge pic.twitter.com/78832dz7kl — Roger Jones (@littlebedwyn) March 16, 2020

એથલીટ્સ ફોર રિલીફ: ઓટોગ્રાફ કરેલા કપડાની હરાજીથી ફન્ડિંગ થઇ રહ્યું છે

લોકોની મદદ કરવાનો સિલસિલો રમતગમત જગતમાં પણ દેખાઇ રહ્યો છે. રોનાલ્ડો બાદ હવે એથલીટ્સ રમત સાથે જોડાયેલી ચીજો દાન કરી રહ્યા છે જેની બોલી લગવવામાં આવશે અને રકમથી લોકોની મદદ કરવામાં આવશે. આ અભિયાનનું નામ છે- એથ્લીટ્સ ફોર રીલિફ. બુધવાર સુધી 70 એથ્લીટ્સ તેમાં સામેલ થઇ ચૂક્યા છે. તેમાં વિશ્વની સૌથી ફીટ મહિલા એથલીટ સિમોન બાઇલ્સ અને માઇકલ ફેલ્પ્સ જેવા ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન સામેલ છે. દરેક ચીજમાં ઓછામાં ઓછી 25 ડોલરની બોલી લગાવવી જરૂરી છે. બોલી લગાવવાની મહત્તમ સીમા નક્કી નથી કરાઇ. તેમાં મળેલા પૈસા સેન્ટર ફોર ડિઝાસ્ટરને આપવામાં આવશે. આ સંસ્થા પીડિત લોકોની મદદ કરશે.

Please consider donating to support @funds4disaster by going to https://t.co/q6bNhGweB6

If any other athlete would like to join in, all you have to do is head to the website, sign up & share. My autographed leo is there and waiting to be bid on for a good cause. Thanks guys!!! pic.twitter.com/QBch6awB1f — Simone Biles (@Simone_Biles) March 16, 2020

અમેરિકા: લેખકની અપીલ પર પીડિતો માટે 7.82 લાખ એકઠા કર્યા

અમેરિકાના લેખક શેયા સેરનો સોશિયલ મીડિયા પર કોરોના પીડિત લોકો માટે ડોનેશનની અપીલ કરી રહ્યા છે. તેઓ અત્યાર સુધી 10 હજાર ડોલર મતલબ કે 7.82 લાખ રૂપિયા પીડિતો સુધી પહોંચાડી ચૂક્યા છે. શેયાએ ટ્વિટર પર સવા ત્રણ લાખથી વધારે ફોલોઅરને મદદ કરવાની અપીલ કરી અને 5 દિવસમાં આ રકમ એકઠી કરી.