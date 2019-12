Divyabhaskar.com Dec 27, 2019, 10:32 AM IST

નૂર સુલ્તાન: કઝાખસ્તાનના અલમાતી એરપોર્ટ પાસે શુક્રવારે સવારે એક પેસેન્જર પ્લેન ટેક ઓફ થતાની સાથે જ ક્રેશ થઈ ગયું હતું. તેમાં અત્યાર સુધી 14 લોકોના મોત થયા છે. પ્લેનમાં 95 મુસાફરો અને 5 ક્રૂ મેમ્બર્સ હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ‘બેક એર’ એરલાઈન્સનું પ્લેન અલમાતી શહેરથી પાટનગર નૂર સુલ્તાન તરફ જઈ રહ્યું હતું. ટેક ઓફ થયા પછી સ્થાનિક સમય પ્રમાણે સવારે 7.22 વાગે વિમાને તેનું બેલેન્સ ગુમાવી દીધું હતું અને તે બે ફ્લોરની એક બિલ્ડિંગ સાથે અથડાઈ ગયું હતું.

ઘટના પછી ઈમરનજન્સી સેવા ઘટના સ્થળે રવાના કરી દેવામાં આવી છે. ઘટના સ્થળનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે તેમાં કાટમાળ નીચે દબાયેલી મહિલા એમ્બ્યુલન્સને બુમ પાડતી જોવા મળી રહી છે. કઝાખસ્તાન સરકારે પ્લેન ક્રેશનું કારણ શોધવા કમિશનનું ગઠન કરવાની જાહેરાત કરી છે.

