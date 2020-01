Divyabhaskar.com Jan 08, 2020, 10:49 PM IST

વોશિન્ગટન:ઈરાને જનરલ કાસિમ સુલેમાનીની હત્યાનો બદલો લેવા માટે બુધવારે સવારે ઈરાક ખાતે આવેલા અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણા પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલા બાદ અત્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું કે ગત રાત્રે થયેલા હુમલામાં કોઇ અમેરિકનને ઈજા પહોંચી નથી. આપણા બધા સૈનિકો સુરક્ષિત છે. માત્ર આપણા મિલિટરી બેઝ પર થોડું નુકશાન થયું છે. જ્યાં સુધી હું રાષ્ટ્રપતિ છું, ત્યાં સુધી ઈરાન ક્યારેય ન્યૂક્લિયર હથિયાર નહીં બનાવી શકે. આપણે અત્યારે ઘણી હાયપરસોનિક મિસાઇલનું નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ. આપણી પાસે શક્તિશાળી મિલીટરી સાધનો છે પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તેનો ઉપયોગ કરવાનો હોય. અમે તેનો ઉપયોગ કરવા માગતા નથી. ટ્રમ્પે કહ્યું કે કાસિમ સુલેમાનીને મારીને અમે વિશ્વના સૌથી મોટા આતંકવાદીને મારી નાખ્યો છે.

US President Trump: No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All our soldiers are safe, only minimal damages were sustained at our military bases. https://t.co/5dW17stxwk