Divyabhaskar.com Mar 07, 2020, 09:53 PM IST

બેજિંગ: ચીનના પૂર્વી પ્રાંતના ફૂજ્યાનના ચિનઝોઉ શહેરમાં શનિવારે એક હોટલની બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થઇ ગઇ હતી. આ હોટલમાં કોરોનાવાયરસ ફેલાયા બાદ કામચલાઉ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું હતું. અહીં સંક્રમણના શંકાસ્પદ દર્દીઓનો ઈલાજ ચાલી રહ્યો હતો. અધિકારીઓ પ્રમાણે 70 લોકો કાટમાળમાં ફસાઇ ગયા છે જ્યારે રેસ્ક્યૂ ટીમે 23 લોકોને બહાર કાઢ્યા છે. ઘણા લોકોના મરવાની આશંકા છે.

ચાઇના ડેલી પ્રમાણે આ ઘટના શનિવારે સાંજે 7.30 વાગ્યે થઇ. દુર્ઘટનામાં હોટલના 80 રૂમ ધરાશાયી થઇ ગયા હતા. રાહત અને બચાવ કાર્ય માટે કાફલો ઘટનાસ્થળે ઉપસ્થિત છે. હજુ સુધી આ ઘટનાનું કારણ સામે આવ્યું નથી. રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલુ છે.

#BREAKING Around 70 people were trapped after a hotel collapsed in China's eastern Fujian province. officials said pic.twitter.com/BUU3768dpG