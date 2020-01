Divyabhaskar.com Jan 21, 2020, 12:35 PM IST

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ મલેશિયાએ ગેરકાયદેસર રીતે આયાત કરવામાં આવેલા પ્લાસ્ટિક કચરા ભરેલા 42 શિપિંગ કન્ટેઈનર્સ (Shipping Containers) યુકે (UK) પરત મોકલ્યા છે, તેમ મલેશિયાના પર્યાવરણ પ્રધાન યેઓ બી યીને આ અંગે જાહેરાત કરી હતી. મલેશિયા વિશ્વના કચરાનો ઢગલો ન બને તે માટે અમે જરૂરી તમામ પગલાં ભરી રહ્યા છીએ. આ સાથે ગત વર્ષના ત્રીજા ત્રિમાસિક ગાળાથી અત્યાર સુધીમાં મલેશિયાએ પ્લાસ્ટિક કચરાના 150 કન્ટેનર 13 જેટલા શ્રીમંત દેશને પરત મોકલી આપ્યા છે. બીજીબાજુ યુકે સરકારે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે તેમને મલેશિયા સત્તાવાળાઓ પાસેથી કચરા અંગે એક વિનંતી મળી હતી અને કેટલાક કન્ટેનર્સ અમને પાછા મળ્યા હતા.

“It is not about money, it is about dignity.”



Malaysia is sending back 150 containers of illegal waste back to its countries of origin, like Australia, Canada, France and the U.K., according to Environment Minister @yeobeeyin pic.twitter.com/NqlaH2MQBw