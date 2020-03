દિવ્ય ભાસ્કર Mar 17, 2020, 10:15 PM IST

નવી દિલ્હી: 15 માર્ચની વાત છે. કોરોના વાયરસ સામે ભેગા મળીને લડવા માટે ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની પહેલ પર સાર્ક દેશોના રાષ્ટ્રપ્રમુખોએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ કરી હતી. ત્યારે પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી ઈમરાન ખાને તેને ગંભીરતાથી લીધું ન હતું. તેમાં ચર્ચા માટે પાકિસ્તાનના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડો. જફર મિર્ઝાને મોકલી દીધા હતા. મિર્ઝાએ કોરોના જેવી મહામારીને છોડીને અહીં પણ કાશ્મીરનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. અત્યારે પાકિસ્તાનમાં બે દિવસમાં કોરોના કેસની સંખ્યા 34થી વધીને 236 થઇ ગઇ છે. એકનું મોત પણ થયું છે. ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રી ઈમરાન ખાને ટ્વિટર પર એક વીડિયો ઇન્ટરવ્યૂ શેર કર્યો છે. તેમાં તે કોરોના સામે લડવા માટે દુનિયા સામે મદદ માંગતા દેખાય છે. પરંતુ ઈમરાનનો આ વીડિયો ટ્વિટર પર #Bhikhari નામથી ટ્રેન્ડ કરવા લાગ્યો હતો. બીજી તરફ ઈમરાન ખાનને યૂઝર્સ સાર્કની વીડિયો કોન્ફરન્સિંગમાં કરવામાં આવેલી હરકત યાદ દેવડાવી રહ્યા છે.

ઈમરાને કહ્યું- અમારા દેવામાં છૂટ મળી જાય તો અમે લડી શકીશું

ઈમરાને કહ્યું- કોરોના સામે લડવા માટે અમારી પાસે પૂરતી મેડિકલ સુવિધાઓ નથી. આ ચિંતાની વાત છે. આ પરિસ્થિતિ માત્ર પાકિસ્તાનની જ નથી પરંતુ ભારત, સાઉથ એશિયાના અન્ય દેશો અને આફ્રિકન દેશોની પણ છે. અમારી પાસે તેની સામે લડવાની ક્ષમતા નથી. પર્યાપ્ત સંસાધન પણ નથી. આર્થિક સુસ્તીના કારણે મારી ચિંતા ભૂખમરી અને ગરીબીને લઇને પણ છે. આ પરિસ્થિતિમાં તે ઘણી વધી જશે. વૈશ્વિક સમુદાયને તેના પર ધ્યાન આપવું જોઇએ. પાકિસ્તાન જેવા દેશોની મદદ કરવી જોઇએ. અમારા દેવામાં છૂટ મળી જાય તો અમે કમ સે કમ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ સામે લડવા કંઇક કરી શકીએ છીએ. હું ઈરાનને લઇને પણ ચિંતામાં છું કારણ કે કોરોનાના સૌથી વધારે કેસ ત્યાં સામે આવી રહ્યા છે. દુનિયાને આવા દેશોની મદદ કરવી જોઇએ જે પોતાની રીતે લડવામાં સક્ષમ નથી.

Prime Minister @ImranKhanPTI expresses his concern over poverty and hunger as a consequence of the Corona Pandemic. Moreover, he urges the world community to think of some sort of debt-off for vulnerable countries.pic.twitter.com/FG6ZDT5h99