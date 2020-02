Divyabhaskar.com Feb 03, 2020, 04:23 PM IST

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કેનેડામાં એક મિડલ ક્લાસ પ્રોસ્પેરિટી(સમૃદ્ધિ) મંત્રીનું પદ છે. ત્યાંના મિડલ ક્લાસ પ્રોસ્પેરિટી મંત્રી મોના ફોર્ટીઅર છે. 48 વર્ષીય મોના લિબરલ પાર્ટીના સાંસદ છે જેઓ કેનેડાના હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં 2017ના બાય ઇલેક્શનમાં ઓટાવાથી ચૂંટાયાં હતાં. કોન્ઝર્વેટીવ પાર્ટી તરફથી પેટ કેલીએ હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં પૂછ્યું હતુ કે શું મંત્રીને ખબર છે કે કેટલા લોકો મિડલ ક્લાસમાં આવે છે? તેના જવાબમાં મોનાએ કહ્યું કે જે આવકથી નક્કી થાય કે વ્યક્તિ મિડલ ક્લાસમાં છે કે નહીં તે કેનાડાની ‘સ્પેસિફીક’ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે અલગ અલગ હોઇ શકે. કેનેડા પાસે એવા કોઇ સત્તાવાર આંકડા નથી જેનાથી એ કહી શકાય કે આ લોકો મિડલ ક્લાસમાં આવે. મોના પાસે મિડલ ક્લાસ પ્રોસ્પેરિટી સિવાય નાણાં મંત્રાલયની પણ જવાબદારી છે જ્યાં તેઓ એસોસિએટ મિનિસ્ટર છે.

"Canada has no official statistical measure of what constitutes the middle class."



And yet, we pay for a Middle Class Prosperity Minister.....makes perfect sense.



Your thoughts?#cdnpoli https://t.co/HIc1PdszTb