લંડન/રિયાદ: એમેઝોન અને વોશિન્ગટન પોસ્ટના માલિક જેફ બેઝોસનો ફોન હેક કરવા તેમજ ડેટા ચોરી મામલે લગાતાર નવા ખુલાસા થઇ રહ્યા છે. બેઝોસના ફોનમાં હેકિંગની માહિતી મેળવનાર કંપની FTI કન્સલ્ટિંગે આશંકા જાહેર કરી છે કે સાઉદી ક્રાઉન પ્રિન્સે 1 મે 2018ના એમેઝોન ચીફને વાયરસ વીડિયો મોકલ્યો. તેના દ્વારા ક્રાઉન પ્રિન્સે બેઝોસનો IphoneX હેક કરી લીધો અને તેમની ખાનગી જાણકારી ચોરી લીધી. FTIના રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે આ પ્રકારની હેકીંગ માત્ર બે ગ્રુપ જ કરી શકે છે. તેમાંથી એક ઈટલીના મિલાનથી જોડાયેલું હેકિંગ ગ્રુપ છે જેમાં પ્રિન્સ સલમાનની નજીકની વ્યક્તિની 20 ટકા ભાગીદારી છે.

4 એપ્રિલ 2018: અમેરિકામાં બેઝોસને પ્રિન્સ સલમાન મળ્યા

સાઉદી અરબમાં રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્યથી પ્રિન્સ સલમાન માર્ચ 2018માં ત્રણ અઠવાડિયા માટે અમેરિકા આવ્યા હતા. અહીં તેઓ જેફ બેઝોસ સિવાય ઉદ્યોગપતિ રિચર્ડ બ્રેનસન અને સેલિબ્રિટી ઓપ્રા વિન્ફ્રેને મળ્યા હતા. તે સિવાય MIT અને હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી પણ ગયા હતા. પ્રિન્સ સલમાને લોસ એન્જેલસમાં બેઝોસ સાથે ડિનર કર્યું અને ત્યારબાદ બન્નેએ નંબર એક્સચેન્જ કર્યા. FTIએ બન્નેના નંબર એક્સચેન્જનો સ્ક્રિનશોટ પણ જાહેર કર્યો છે.

1 મે, 2018: સલમાને વોટ્સએપ પર બેઝોસને વીડિયો મોકલ્યો

બેઝોસને મળ્યાના એક મહિના બાદ પ્રિન્સ સલમાને બેઝોસને સાઉદી અરબ અને સ્વીડનના ઝંડા વાળો એક 4.22 MB વીડિયો મોકલ્યો હતો. તેમાં અરબી ભાષામાં કંઇક લખેલું હતું. રિપોર્ટ પ્રમાણે આ એ જ વીડિયો હતો જેના દ્વારા સલમાને બેઝોસનો ફોન હેક કર્યો. નિષ્ણાંતો પ્રમાણે આ વીડિયો જો બેઝોસે ન ખોલ્યો હોય, તો પણ તેમનો ફોન હેક થઇ શકે છે. આ ફાઇલ આવવાના 24 કલાક અંદર જ બેઝોસના આઇફોનમાંથી મોટા પ્રમાણમાં ડેટા કાઢી લેવાયો હતો. FTI પ્રમાણે આવી વાયરસ ફાઇલો ઈઝરાયેલની જાસૂસી કંપની NSO અને ઈટલીના મિલાનના હેકર ગ્રુપ જ તૈયાર કરી શકે છે.

2 ઓક્ટોબર, 2018: વોશિન્ગટન પોસ્ટના પત્રકાર અને સાઉદીના ટીકાકાર ખશોગીની હત્યા

વોશિન્ગટન પોસ્ટના કોલમનિસ્ટ જમાલ ખશોગીને 2 ઓક્ટોબરે છેલ્લી વખત ઇસ્તંબૂલ સ્થિત સાઉદી અરબના દૂતાવાસમાં જતા જોવામાં આવ્યા હતા. ખશોગી સાઉદી શાસન વિરુદ્ધ લખવા માટે જાણીતા હતા. તેમના ગૂમ થયા બાદ તુર્કી અખબારે દાવો કર્યો હતો કે સાઉદી અરબથી એક હિટ ટીમે પ્રિન્સ સલમાનના આદેશ પર જમાલ ખશોગીને દૂતાવાસમાં મારી નાખ્યા હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે પ્રિન્સ સલમાન ઘણા સમયથી ખશોગીથી નારાજ હતા તેથી તેમણે હિટ ટીમને આદેશ આપ્યો કે ખશોગીને સાઉદી લઇ આવે. જોકે જ્યારે ખશોગી માન્યા નહીં તો તેમની હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.

8 નવેમ્બર 2018: પ્રિન્સ સલમાને બેઝોસને તેમની ગર્લફ્રેન્ડના ચહેરા જેવી મહિલાનો ફોટો મોકલ્યો

પ્રિન્સ સલમાને જમાલ ખશોગીની હત્યાના એક મહિના બાદ 8 નવેમ્બરે બેઝોસને તેમની ગર્લફ્રેન્ડ લોરેન સાંચેઝના ચહેરાથી સામ્ય ધરાવતી એક મહિલાનો ફોટો વોટ્સએપ પર મોકલ્યો હતો. તેમાં તેમણે લખ્યું- મહિલાઓથી દલીલ કરવી એવું જ છે જેમ કે સોફ્ટવેરમાં લાઇસન્સ એગ્રીમેન્ટ વાંચવું, છેલ્લે તમને આઇ એગ્રી પર ક્લિક કરવું પડે છે. એ સમયે બેઝોસે પત્ની મેકેંજી સાથે છૂટાછેડા તેમજ લોરેન સાથે ડેટીંગની વાત ઉજાગર કરી ન હતી. તેથી એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે પ્રિન્સ સલમાન ફોટો દ્વારા બેઝોસને ધમકી આપવાની કોશિષ કરી રહ્યા છે.

UN માનવાધિકાર નિષ્ણાતોએ પણ શંકા જાહેર કરી છે કે સાઉદી પ્રિન્સ બેઝોસને ધમકાવવાની કોશિષ કરી રહ્યા હતા જેથી વોશિન્ગટન પોસ્ટને ખશોગીની હત્યા બાદ સાઉદી અરબના વિરોધમાં સમાચાર લખવાથી રોકી શકે. જોકે અમેરિકાના અખબારે ત્યારબાદ પણ ઘણા સમાચાર પ્રકાશિત કર્યા હતા.

7 ફેબ્રુઆરી, 2019: બેઝોસને Iphone હેક થવાનો શક થયો

જેફ બેઝોસે સાર્વજનિક રીતે અમેરિકાના ટેબ્લોઇડ નેશનલ એન્ક્વાયરર પર તેમને બ્લેકમેલ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. બેઝોસે કહ્યું કે ટેબ્લોઇડે તેમને ખાનગી મેસેજ અને ફોટો લીક કરવાની ધમકી આપી રહ્યું છે. એન્ક્વાયરરે બેઝોસ અને તેમની ગર્લફ્રેન્ડ લોરેન સાંચેઝના અમુક ટેક્સ્ટ મેસેજ પણ લીક કર્યા હતા. એવુ કહેવાય છે કે ત્યારબાદ બેઝોસે તેમના સિક્યોરિટી ઇન્વેસ્ટિગેટર ગેવિન ડી બેકરને ફોન હેકીંગથી જોડાયેલી જાણકારી મેળવવા માટે કહ્યું હતું.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy