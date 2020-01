Divyabhaskar.com Jan 04, 2020, 03:12 PM IST

નવી દિલ્હી: કન્ટેનર પોલિટિક્સ દ્વારા સત્તા પર પહોંચેલા પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી ઈમરાન ખાન ફરી એક વખત મજાકનો વિષય બની ગયા. શુક્રવારે તેમણે એક વીડિયો દ્વારા ભાર પર નિશાન સાધવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ઉત્તરપ્રદેશમાં પોલીસ દમનના આરોપ લગાવીને તેઓ દુનિયાનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માગતા હતા. પરંતુ જે વીડિયો પોસ્ટ કર્યો તે લગભગ સાત વર્ષ જૂનો અને બાંગ્લાદેશનો હતો. જ્યારે ફજેતી થઇ તો ટ્વિટ ડિલીટ કરવું પડ્યું. પ્રધાનમંત્રી તરીકે ઈમરાને એક વર્ષમાં સાત વખત આ પ્રકારની મૂર્ખતા કરી હતી. દરેક વખતે તેઓ પોતે અને તેમનો દેશ શરમમાં મૂકાયા હતા.

1. જાપાન અને જર્મનીની એક બોર્ડર

જાપાન પ્રશાંત મહાસાગર વિસ્તારમાં છે અને જર્મની યૂરોપનો ભાગ છે. તેમની વચ્ચે હવાઇ અંતર 9071 કિલોમીટર છે. આ વાત મોટાભાગના લોકોને ખબર હશે પરંતુ ઈમરાનને તેની જાણકારી નથી. 25 ઓગસ્ટ 2019ના તેઓ ઈરાનમાં વેપારીઓને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. ત્યાં ઈમરાને કહ્યું- જાપાન અને જર્મનીએ બીજા વિશ્વયુદ્ધ સુધી એકબીજાના લાખો નાગરિકોનો જીવ લીધો. બાદમાં તેમને ભૂલનો એહસાસ થયો. બન્ને દેશોએ બોર્ડર પર સંયુક્ત રીકે કારખાના સ્થાપિત કર્યા. પાકિસ્તાનના પૂર્વ વિદેશમંત્રી હિના રબ્બાની ખારે પણ સંસદમાં ઈમરાનની મજાક ઉડાવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે જાપાનની કોઇ ભૂમિગત સીમા નથી.

Thank you Oh Lord, for ensuring that this gentleman was not my History or Geography teacher...😊 pic.twitter.com/cIGxX0UdSh

2: મોદી સહિત દરેક રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ ઉભા થયા, ખાન સાહેબ બેઠા રહ્યા

જૂનમાં કિર્ગિસ્તાનની રાજધાની બિશ્કેકમાં શાંઘાઇ સહયોગ સંમેલન થયું હતું. તેમાં મોદી સિવાય રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ પણ સામેલ થયા હતા. પરંપરા પ્રમાણે એક એક રાષ્ટ્રાધ્યક્ષના નામની જાહેરાત થઇ અને તેમણે હોલમાં પ્રવેશ કર્યો. આ દરમિયાન બાકી રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોને ઉભા થવાનું હોય છે. દરેકે તેનું પાલન કર્યું પરંતુ ઈમરાન બેઠા રહ્યા. એક અધિકારીએ જઇને જણાવ્યું ત્યારે તેઓ ઉભા થયા પરંતુ ત્યાં સુધી તેઓ ટ્રોલ થઇ ગયા હતા.

He came, he sat, he got up, he sat again. Haters gonna say PM Imran Khan has no manners, I'd say he's still handsome. pic.twitter.com/V2qgTzTxoi