દિવ્ય ભાસ્કર Mar 17, 2020, 06:14 PM IST

હેગ, નેધરલેન્ડ્સઃ વિશ્વના સંખ્યાબંધ દેશોની જેમ નેધરલેન્ડ્સ સરકારે પણ કોરોનાવાઇરસ ફેલાતો અટકાવવા માટે લોકડાઉનની જાહેરાત કરી દીધી છે. સરકારી આદેશ પ્રમાણે નેધરલેન્ડ્સની શાળાઓ, કોલેજો, રેસ્ટોરાં, કેફે, સ્પોર્ટ્સ ક્લબ, મૉલ, મલ્ટિપ્લેક્સ, નાટ્યગૃહો વગેરે તમામ જાહેર સ્થળો બંધ કરવાનો આદેશ આપી દીધો છે. સોમવાર સાંજથી લાગુ થયેલું આ લોકડાઉન મિનિમમ 6 એપ્રિલ સુધી રહેશે. આ સ્થિતિમાં લોકો જીવનજરૂરિયાતની વસ્તુઓ જેવી કે કરિયાણું, શાકભાજી, દવાઓ, માસ્ક વગેરે ખરીદવા માટે દોટ મૂકે તે સમજી શકાય. પરંતુ નેધરલેન્ડ્સના શોખીન લોકોએ ગાંજો ખરીદવા માટે પડાપડી કરી મૂકી છે! નેધરલેન્ડ્સની રાજધાની હેગ સહિત ત્યાંનાં વિવિધ શહેરોમાં સરકારી પરમિશનથી ગાંજો વેચતી દુકાનોની બહાર લાંબી લાંબી લાઈનો લાગી ગઈ હતી!

લોકડાઉનના દિવસોમાં જ્યારે તમામ દુકાનો બંધ રહે તે દરમિયાન ગાંજાનો પૂરતો સ્ટોક કરી રાખવા માટે લોકોનો ધસારો થયો હતો. ઘણે ઠેકાણે તો આ લાઈનો એટલી લાંબી હતી કે લોકો ગાંજો ખરીદવા માટે સવારથી સાંજ સુધી લાઈનોમાં ઊભા રહ્યા હતા.

More people standing in line to buy weed, moments before #COVID19 lockdown shut down most of Dutch public places. pic.twitter.com/dLp6B0N73j